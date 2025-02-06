涂毓麟Oscar拖主播女友新春團拜 孫樂言未考慮閃婚享受二人世界

Oscar今次亦拖另一半恩愛現身，孫樂言化身跟得女友一同接受傳媒訪問。Oscar與孫樂言是參加內地真人騷《心動的信號》一拍即合，孫樂言獲男友大讚是內地一位很出色的主持人，她表示常來香港，亦十讚香港是個非常好的地方，因為覺得現在來港很快捷，第一是高鐵交通特別方便，第二是覺得可體驗到不同地區的美食，因為他們都很喜歡吃，所以會在不同地方找美食，在香港邊逛邊吃。兩人自拍拖後，每逢開工均會互相支持對方，Oscar稱：「今天咁啱嚟呢度，我哋今日嘅團拜活動，佢都嚟香港支持吓。」兩人之前以情侶檔合作推出單曲，更在港島拍攝MV，行勻著名景點，問到哪個地方印象最深刻，孫樂言即大笑答：「當然是西九龍高鐵站，因為每次都要到這個地方，來得是最多的，開玩笑了！因為有很多很美麗的景點，像維港，包括摩天輪，都是我們有去到的，我覺得內地的朋友可以多多來香港玩，因為現在真的是交通非常的方便。」至於Oscar在《聲生不息‧大灣區季》中的表現獲得讚賞及大獲好評，他對此感到非常開心，更見到很多兒時偶像，包括古巨基、容祖兒、衛蘭，是一次非常榮幸及寶貴的體驗。被問到會否有閃婚打算？Oscar自言跟女友同樣比較有規劃，所以現在這階段，目前未有考慮急住要拉埋天窗，形容對方為一個倚靠、主打一個陪伴，孫樂言未有擔心男友被搶走，笑問香港是否也有催婚這個文化，她覺得感情就是順其自然，並很享受現在一起分享生活的感覺。