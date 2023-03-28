涉吸4毒品 劉亞仁發文道歉 韓律師指代言違約金逾100億韓圜

韓國37歲男藝人劉亞仁，早前涉嫌吸食大麻、牛奶針(異丙酚)、可卡因、K仔等多種毒品，違反當地毒品類管理法一案，昨日他被首爾警方傳召偵訊12小時，調查他的吸毒年資，以及從哪裡購得毒品。

向劇組人員致歉

今日劉亞仁在社交網站發文，向fans及公眾道歉，「在接受警方訊問後，認為自己道歉得不夠充分。因為不光彩的事情讓珍惜我、愛我的人非常失望，我在此再度向大家深表歉意。」因為Netflix昨日宣布停播由他主演的電視劇《末日愚者》，以及電影《勝負》，劉亞仁還向和他一起參與拍攝電影、電視劇、廣告等工作的同事們道歉，稱給大家造成損失，會努力承擔應有的責任。劉亞仁續道：「我為自己的所作所為感到後悔和羞愧，這次深刻意識到所犯的錯，是任何藉口都無法掩蓋的錯誤，我將認真對待今後的調查。」

代言逾 10 個品牌 賠償金天文數字

韓國傳媒訪問當地律師，指劉亞仁預計將要支付超過100億韓圜的廣告違約金，該位名為金成勳(譯音)的律師指，劉亞仁擔任食品、時尚服飾、戶外用品等逾10個品牌的代言人，每年廣告收入就有8至9億韓圜之間：「劉亞仁被起訴，令品牌形象受損。而且早前拍攝的新品宣傳，如果不能發布廣告，有損害賠償的規定，需要支付等於或大於廣告費的違約金。」金律師估稱劉亞仁將無法擺脫違約賠償這一條款，涉及金額超過100億韓圜。