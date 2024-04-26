淚之女王｜最後倒數勢破《愛的迫降》收視紀錄 孫藝珍覓得四葉草惹網民揣測有份客串

金秀賢夥金智媛組成「雙金CP」合演大熱韓劇《淚之女王》，最後兩集將於明天起一連兩日播出，不僅風靡各地劇集，更屢破收視紀錄，當中劇中出現的彩蛋亦成為網民熱話。
《淚之女王》在3月9日開播時首集有5.853%的不錯收視，到第12集突破20%，錄得20.732%收視，而繼超越《鬼怪》後，《淚之女王》上周播出的第14集。韓國平均總收視率再創新高，拿下21.625%最高收視，跟《愛的迫降》創下21.683%之紀錄只差0.058%。《淚之女王》有望取代《愛的迫降》成為史上總收視冠軍韓劇。
玄彬孫藝珍另類登場
《淚之女王》與玄彬、孫藝珍的定情劇《愛的迫降》是同一個編劇及導演，除了外界把兩劇拿來相比外，《淚之女王》中的彩蛋亦充滿話題，當中金秀賢與金智媛在劇中的結婚場景，模擬是還原了玄彬跟孫藝珍的世紀婚禮。同時，金智媛劇中母親在家中看電視，螢光幕正播出《愛的迫降》，更見到玄彬與孫藝珍的互動畫面，稱得上是另類客串。
《淚之女王》中，編劇將金秀賢與金智媛找回彼此的愛比作為奇蹟，而象徵奇蹟和幸運的四葉草，是兩位主角的幸運物，金秀賢與金智媛曾在個人IG分別貼出四葉草照片。日前，孫藝珍也在自己的IG曬出找四葉草的生活照，並寫下文字詢問網民如何找到四葉草，今日還報喜表示找到四葉草，立即引起網民猜測她是否會客串《淚之女王》，更紛紛留言跪求她在結局篇客串演出。