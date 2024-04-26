淚之女王｜最後倒數勢破《愛的迫降》收視紀錄 孫藝珍覓得四葉草惹網民揣測有份客串

金秀賢夥金智媛組成「雙金CP」合演大熱韓劇《淚之女王》，最後兩集將於明天起一連兩日播出，不僅風靡各地劇集，更屢破收視紀錄，當中劇中出現的彩蛋亦成為網民熱話。

《淚之女王》在3月9日開播時首集有5.853%的不錯收視，到第12集突破20%，錄得20.732%收視，而繼超越《鬼怪》後，《淚之女王》上周播出的第14集。韓國平均總收視率再創新高，拿下21.625%最高收視，跟《愛的迫降》創下21.683%之紀錄只差0.058%。《淚之女王》有望取代《愛的迫降》成為史上總收視冠軍韓劇。