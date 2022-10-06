深宵閃避球｜鄭伊健「一拖九」嘈到耳膜穿？ 周家怡：整個人年輕咗

鄭伊健近日頻頻曝光，除了為6場紅館「Here & Now 2022鄭伊健演唱會」宣傳，他與周家怡率領8位新晉女演員合演的運動喜劇《深宵閃避球》於今日(6日)公映。伊健一拖九聯同周家怡、李靖筠、陳海寧(Dee姐)、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓、李玗蓁、王頤和宋嘉儀，齊齊接受訪問，笑談從起初「被黑面」到「耳膜穿」又勁尷尬的嶄新體驗。
周家怡解釋「黑面」原因
相隔4年再有新戲，伊健接拍《深宵閃避球》的主因是劇本吸引，他表示，「很少有這樣的劇本，看似是笑片，但也有特別意思，好覺得現時需耍這種劇本，而且是本土創作的香港電影。」此外，伊健向來樂意提攜新人，今次是應智贇首次執導的長片，而且與8位新晉女演員合作，他笑言是從未遇過的體驗，「過往多拍男人戲，雖然都是面對一群演員，但主要是男生，今次很特別是全女班，起初她們不出聲……」周家怡搶白說是害羞，伊健回應，「她們的害羞是會黑面，當熟絡後，很擔心耳膜穿…她們有幾位是歌手，但不懂唱歌的比歌手更厲害。」一眾視線同時落在Dee姐身上，場面搞笑。
事隔一年仍尷尬
對於能跟一代男神同框，9位女生表現興奮，李玗蓁表示，伊健經常為劇組人員送上甜品美食，眾人談起美食即熱烈討論，你一言我一語的環境果然震撼，怪不得伊健高呼「耳膜穿」！眾人起哄之後，話題轉到與伊健的尷尬體驗，原來周家怡與8位新人齊齊排舞，為伊健獻上跳唱《友情歲月》，可惜選了在伊健與導演應智贇商討要事的時間，令場面尷尬，相隔一年重提舊事，伊健仍表現尷尬，他解釋，「無端端走出來唱……其實很多謝她們，因為相隔幾個年代，她們還懂得怎點樣唱這歌，仍覺得這歌很有趣，這也是一份誠意，總之一切在心中。」
齊齊「疫情肥」
《深宵閃避球》雖是喜劇，一眾演員為了拍出真實感，事前都要接受訓練，跟正規的女子閃避球隊對戰，伊健表示，「我只受訓兩日，因為我是教練，她們付出較多，事前受訓一個月，至少要懂得基本技巧。沒想過一套運動電影，有人吊威也，有些要食波餅不只一次。」他笑言自己當時有點疫情肥，正適合演教練，而周家怡就特地增肥演社工，她表示，能跟一班新演員合作很開心，「跟她們合作，活力都返來，好像吸收了她們的活力精力，直至現在，整個人也不同，感覺年輕了。」伊健補充說，「我覺得很多運動，當然是愈年輕玩得愈叻，其實有些運動可以去嘗試，別要未試就自覺做不到的態度，其實我們都可以突破。」
文：Grace 攝：陳奕釗
地點：灣仔駱克道81號