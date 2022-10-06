深宵閃避球｜鄭伊健「一拖九」嘈到耳膜穿？ 周家怡：整個人年輕咗

周家怡解釋「黑面」原因

相隔4年再有新戲，伊健接拍《深宵閃避球》的主因是劇本吸引，他表示，「很少有這樣的劇本，看似是笑片，但也有特別意思，好覺得現時需耍這種劇本，而且是本土創作的香港電影。」此外，伊健向來樂意提攜新人，今次是應智贇首次執導的長片，而且與8位新晉女演員合作，他笑言是從未遇過的體驗，「過往多拍男人戲，雖然都是面對一群演員，但主要是男生，今次很特別是全女班，起初她們不出聲……」周家怡搶白說是害羞，伊健回應，「她們的害羞是會黑面，當熟絡後，很擔心耳膜穿…她們有幾位是歌手，但不懂唱歌的比歌手更厲害。」一眾視線同時落在Dee姐身上，場面搞笑。

事隔一年仍尷尬

對於能跟一代男神同框，9位女生表現興奮，李玗蓁表示，伊健經常為劇組人員送上甜品美食，眾人談起美食即熱烈討論，你一言我一語的環境果然震撼，怪不得伊健高呼「耳膜穿」！眾人起哄之後，話題轉到與伊健的尷尬體驗，原來周家怡與8位新人齊齊排舞，為伊健獻上跳唱《友情歲月》，可惜選了在伊健與導演應智贇商討要事的時間，令場面尷尬，相隔一年重提舊事，伊健仍表現尷尬，他解釋，「無端端走出來唱……其實很多謝她們，因為相隔幾個年代，她們還懂得怎點樣唱這歌，仍覺得這歌很有趣，這也是一份誠意，總之一切在心中。」