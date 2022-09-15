深宵閃避球｜鄭伊健「人云亦云」好開心 周家怡領8女跳唱《友情歲月》送驚喜

由鄭伊健、周家怡合演的《深宵閃避球》大走清新日本漫畫風格，兩人跟李靖筠、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓、李玗蓁、王頤、宋嘉儀等8位新演員打成一片，聯手炮製 號稱香港史上最揸流攤運動喜劇。戲中8女生原來早已是伊健的粉絲今次合拍電影與偶像零距離接觸，眾人在周家怡號召下秘密排舞，跳唱伊健的經典名曲，令伊健相當驚喜，笑不攏嘴。電影將於10月6日上映，9月24日起推出口碑優先場。

伊健 自言亳無章法

鄭伊健繼《黃金兄弟》大獲好評後，相隔數年再接演風格大不同的《深宵閃避球》，演熱血教練劉Sir的鄭伊健自言亳無章法：「其實呢個劉Sir一開始都係抱住打份工心態，不過收得人工都想交到啲成績向上司交代，所以就不經不覺投入咗呢隊球隊。劉Sir嘅特訓就係由零開始，其實佢係同班女仔一齊學習，有時仲係人云亦云咁去訓練，用自己嘅經驗同觀察力，拎出自己熱愛做運動嘅心態去幫呢八個女仔。」伊健與演「最暖社工」的周家怡單挑8位新晉演員進行連環特訓，他笑言劇組上下是零隔膜：「我拍呢部戲好開心，呢部電影有嚟自唔同年代嘅台前幕後，包括監製羅志良、我、家怡、導演應智贇、閃避球隊8位女生，甚至幕後班底，戲裡戲外都好團結好認真去做，今次感受到成班人好齊心去做。」