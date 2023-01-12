深田恭子復出拍劇演不倫人妻 床上對手係土屋太鳳老公

40歲日本女神深田恭子復出接拍串流平台Amazon原創劇《A2Z》，挑戰大尺度演出，在劇中扮演遭出軌丈夫背叛的女強人，繼而陷入與年輕男的不倫關係，預告今日終於曝光，深田恭子與飾演其夫的田中圭有共浴場面，更與片寄涼太上演床上戲及親熱鏡頭。
性感內衣上陣演床戲
GENERATIONS的28歲主音片寄涼太，在元旦日宣布跟《今際之國的有栖》女主角土屋太鳳奉子成婚，今次他拋下偶像包袱，在《A2Z》搭上人妻，扮演的郵局員工，跟深田恭子扮演的已婚出版社編輯澤野夏美擦出愛火。劇集預告中可見，深田恭子被田中圭飾演的丈夫坦承出軌一年，婚姻處於樽頸位，卻遇上片寄涼太，她與片寄涼太實際年齡相差12歲，在劇中發展出一段婚外情，深田恭子事前已預告會有性感演出，果然沒有令觀眾失望，她穿內衣上陣，在床上展露事業線。
舊愛玉木宏愛有參演
與此同時，玉木宏愛妻木南晴下在劇中扮演女主角的閨密，而深田恭子多年前曾與玉木宏傳出緋聞，兩人放下尷尬並大方合作。《A2Z》改編自山田詠美獲得2000年「第52屆讀賣文學獎」的同名小說，該劇安排下月3日在Amazon Prime Video平台上架，深田恭子前年因患上「適應障礙症」一度停工，繼2020年10月的富士劇《魯邦的女兒2》之後，事隔兩年多再拍連續劇，故今次回歸劇界可謂不容有失。