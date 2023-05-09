深田詠美自「男人買單」風波後 將身體曬成古銅色再掀熱議

在2017年2月時以「天海心」名字出道的日本AV女優深田詠美，在2018年11月時改名為「深田詠美」，她憑甜美的臉蛋及F級的傲人身材，進而成為許多男士心目中的女神，先前才因喝醉脫口而出「約會就該男人」買單的她，也於事後造成不小的風波。近日，深田詠美也透過IG分享自己曬黑的辣照，照片在曝光之後，再度於網路上引發網友討論。

深田詠美經常大方分享靚相

網友留言認不出

24歲的日本女優深田詠美，除了本身的AV作品受到許多老司機的喜愛之外，平時也不吝嗇使用個人社群來分享自己的火辣照片。然而，深田詠美也在最近PO出一張自己穿泳裝的照片，透過她分享的照片也可見到，深田詠美有別於以往的白皙風格，而是將身體曬成古銅色，照片也在曝光之後，於網路上掀起不小的熱議。此外，深田詠美也在該篇貼文中留下「曬黑了」之文字註解，短短不到一天的時間，貼文也因此吸引超過5萬人按讚，同時也有許多網友在留言區表示，曬成這樣自己都快認不出來。然而，事實上，深田詠美在今年2月時曾在Twitter發文指稱，平時女生與男生約會時，讓男人買單沒什麼不妥。未料，貼文在曝光之後，立即引發網友留言聲討，而深田詠美也在事後拍片道歉。

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