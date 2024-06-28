深田詠美與經理人公司反目　黑材料曝光恐絕跡AV界

日本AV女優深田詠美近日指控前經理人公司從未幫她報稅，導致她欠稅8,000萬日圓（約388萬港元），不過，經理人公司前會長隨後反擊，曬出雙方Line的對話，指控她要求「做假帳」逃漏稅；對此，AV達人一劍浣春秋指出：「沒有片商敢和她合作。」

待遇與三上悠亞相同

台灣AV達人「一劍浣春秋」在網站《Play NO.1》發文，詳述AV女優深田詠美的經理人公司前會長吉田健一接受採訪，指出深田詠美整容後，成為AV界的大明星，她隨後便收到專屬合約，「每個月12片，一年144片，一片70萬日圓（約3.4萬港元）。」一年總片酬超過1億日圓（約485萬港元），她當時本人同意條件，但沒多久身體便受不了高強度的工作。