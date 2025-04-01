混沌少年時｜越洋專訪《混沌少年時》眾演員 Owen Cooper從11歲愛上演戲自薦演傑米

由Netflix出品的迷你劇集《混沌少年時》（Adolescence），自3月起上架後在全球掀起話題，更多天穩佔香港區十大節目冠軍位置，Netflix特別安排《am730》跟監製、編劇兼演員史蒂芬葛拉翰（Stephen Graham），以及主角Owen Cooper、Ashley Walters和Erin Doherty透過zoom形式作全港獨家專訪。 五位小演員試鏡全獲起用 am730：史蒂芬，為何驅使你決定創作《混沌少年時》這套劇集？ 史蒂芬：我和導演Philip Barantini均愛看英國電視節目《24 Hours in Police Custody》，有一天我和Philip坐在車內談起這節目的架構時，我說到希望拍一個關於警察的故事，但也想轉變一下敘述方式。早前我在BBC看到一段新聞報道，是關於一名男生殺了一名女孩子的案件，但同一樣的新聞在英國不同的地方發生，不只是一次而是多次。我想拍一個故事可令到大家注意到社會現況，題材是為何會有這麼多年輕人去殺人或去犯一些嚴重的罪案。於是Philip和我決定用另一個角度去構思這故事，由一名犯罪男孩和其家人的立場去表達這故事，父親不是一名酗酒的人，母親沒有被家暴，也沒有精神問題，另一名編劇Jack Thorne和我排除了以上的可能性後，我們便開始深入探討現時社交平台與年輕人的關係，創作了《混沌少年時》這個故事。我們覺得創作這故事，是有一個責任去令每個家庭跟年輕的子女們要有溝通，因為現在的社會不是像我們長大時的一樣，在家庭、朋友、環境、教育和網上的社交媒體都帶來壓力。看完這劇集不要以為只是一個虛構作品，不會發生在自己的家庭中，應盡快去跟子女們溝通和聯繫一下，我個人覺得如何去教育下一代是我們的責任。

am730：《Boiling Point》是一部很成功的電影，也是由Philip Barantini執導，同樣利用一鏡頭到底的拍攝手法去完成，就如金像導演森曼達斯（Sam Mendes）、艾方索柯朗（Alfonson Cuarmon）也曾用上這方法拍攝他們的作品，請分享一下你今次的拍攝經驗。 史蒂芬：今次可說是極之美好的經驗，開拍前第一個星期，我和Jack、Philip一起到拍攝現場研究每一集的劇本，去了解每一個角色的關係，他們之間的對話，甚麼原因令到這些角色說出這些對話，應如何去表達說話的方式等等，例如Owen會告訴我們現在年輕人的潮語，若跟劇本內所寫的有出入，我們便立即更改。到第二個星期時，我們已消化所有對白，我們便開始綵排和如何把握鏡頭的拍攝方法，這個練習很容易帶領我們到第三個星期的綵排，大家像在演一場舞台劇，很自然，很真實和很有效率的合作方式，每一個演員和工作人員都很明白自己的責任，是個十分之美妙的經驗！

am730：請問你是如何找到Owen演傑米（Jamie）這角色呢？ 史蒂芬：在籌拍初期，我們的選角導演Shaheen Baig已開始找年輕演員，並給我們試鏡的影片，我想大約有500條片，有很多出色的演員，但令我們留下深刻印象的只有五名演員，當中包括Owen，跟著我們作了一天的試鏡和即場演戲，通常在這行業只會選用一名演員，但我們決定五位演員也會起用，在劇中飾演不同角色。我們希望可給年輕人有更多參演的經驗，以後會有更多機會給他們發展。

拍攝第三集最具挑戰性 am730：Owen，今次你參演的對手均是很有實力的演員們，也是你第一套公開作品，你是何時開始對演戲產生興趣？今次在第三集中你跟Erin Doherty的對手戲極之精彩，可否跟大家分享一下你的經驗？

Owen：我現在15歲，我是在11歲時發覺對演戲有興趣。以前我只希望成為一名足球員，我也不明白為何我會對演戲感到興趣，因為我在學校內從來沒有自信去表演，但一次我到曼徹斯特的戲劇班上課，我發現自己的信心大了，令我大開眼界！當收到《混沌少年時》在招募演員時，便以電郵把我的短片寄給選角導演。至於演第三集時，我很緊張，因為也是第一日拍攝的工作天，幸好有Philip、史蒂芬的支持和鼓勵，再加上Erin、Ashley的照顧，我才可以放心去演。第三集的確是最具挑戰性的一集，最高興的是跟Erin演對手戲了！開始綵排時我的確感到有點困難，害怕自己不能向Erin發脾氣，但經過兩個星期的練習和交流，對我有很多幫助，到正式拍攝時我也有信心去演。

am730：Erin、Ashley，你們對今次的拍攝經驗又如何呢？ Erin：我也很緊張，因為我覺得自己演的角色，有點像設下陷阱讓對方跌下去的感覺。我不想演一個一般的心理醫生，因為太過2D了，於是我問了一些心理醫生們，在真實的情況下會有怎樣的感覺，應該用甚麼方法去得到對方的答案。我演的Briony（布萊妮），在她心目中的傑米可能真是一個很壞的殺人兇手，但他只是一名13歲男孩，心裏在掙扎，很希望他不是一個惡魔，希望他可以給我一個証明。幸好Owen是一名極出色的演員，演出甚有層次，所以是很有人性的對手戲。我覺得《混沌少年時》這故事很真實亦很複雜，更大膽地去提醒大家要注意的社會和家庭問題，是一件絕好的藝術作品。

Ashley：每天個人只可以有十個take，最好便是大家一起努力吧！我收到劇本時我已明白到這是一個充滿挑戰性的故事，我也想過自己可否演好Luke Bascombe（巴斯科姆）這角色，也花了很多時間去想怎樣去演好一鏡到底的情節，但當我們開拍前所做的準備功夫，令我明白到拍這劇集像一個大合奏一樣，如果我接失了一個球時，我的拍檔會接着然後還給我。這個流程令到大家都十分之有信心，會很開放地去演出，是我從演以來最寶貴的經驗！ Erin：我也想補充一下，我有時感到自己會投降，會跟大家跳下懸崖的感覺，是有點緊張，但也覺得有很多好拍檔一起分擔這股力量，所以我也覺得這次拍攝的經驗是很好的機會，有點像在做夢的感覺，十分之美妙！

am730：Owen，你覺得現時的社交媒體會否令青少年帶來負面影響？ Owen：我跟角色Jamie的年紀差不多，但我幸運地沒有遇過這樣的經驗。例如在第二集中提到網紅Andrew Tate和那些emoji的真實意思時，我也想不到呢！我反而覺得家長們看了這劇集後會大開眼界，因為我也常在社交網絡中看到不同的東西，的確是可以令很多人感到失望或腐敗。 史蒂芬：我認為Owen跟傑米的性格相隔了百萬里，Owen是一名很可愛的男孩子，也很會創作，例如我們拍完第一集後還有一些東西要跟手尾，我在找Owen時，工作人員們說他在外面玩搖擺球，他是一個很特別和有才華的演員呢！