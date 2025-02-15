混血肥仔與BBO丁丁密會被指偷食　老婆芊蕙子：英國可即時離婚

先後創辦網台「啱Channel」與BBO（Black Box Office）的知名YouTuber「混血肥仔」（曾達恩Tommy），於2021年與妻子芊蕙（暱稱「芊蕙子」）離開「啱Channel」，並帶同女兒移民英國，但其後他疑孤身重返港發展。已為人夫的混血肥仔，近日被網民目擊與BBO旗下主要演員兼女主持丁彥均（暱稱「丁丁」）密會撐枱腳。
現身黃金海岸「有拖手」
相片在討論區瘋傳，遠在英國照顧子女的芊蕙子隨即發文回應，更指「大家放心，英國可以即時離婚」，更配上「笑到喊」的emoji，似是對事件看得淡然。
混血肥仔疑似出軌事件成為網絡熱話，而網上流傳的照片可見到，他與丁丁當時在餐廳內對坐，雙方均有戴帽，而丁丁沒有戴口罩，混血肥仔則把口罩戴到上近眼位置，把大半邊臉遮蓋。有人留言指「香港咁細唔係以為包住就冇人認到下嘛」，更指有人目擊二人現身黃金海岸「有拖手」。而相片流傳接近一天，他與緋聞女主角丁丁暫未有作出任何回應。
不要令任何人蒙污名
身處英國的芊蕙子在社交網站上載限時動態，配圖是成年人單獨拖着1名小孩，長文指「小女不才，屋企小事牽連大波（正寫應為「軒然大波」）」，表示不評論事件真假，但表明「畢竟拋妻棄女、破壞哋家庭呢啲事，有違道德，絕對唔可以隨便安喺任何人身上」
她又指英國可以隨時離婚，如有需要她應會很快收到通知，更稱「分一分，離一離，咁可以安英國家中繼續湊女」，但強調最重要是不要令任何人蒙污名，「將心比己，我都有兩位小朋友，名節好重要！」。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈