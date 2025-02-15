混血肥仔與BBO丁丁密會被指偷食　老婆芊蕙子：英國可即時離婚

先後創辦網台「啱Channel」與BBO（Black Box Office）的知名YouTuber「混血肥仔」（曾達恩Tommy），於2021年與妻子芊蕙（暱稱「芊蕙子」）離開「啱Channel」，並帶同女兒移民英國，但其後他疑孤身重返港發展。已為人夫的混血肥仔，近日被網民目擊與BBO旗下主要演員兼女主持丁彥均（暱稱「丁丁」）密會撐枱腳。

現身黃金海岸「有拖手」

相片在討論區瘋傳，遠在英國照顧子女的芊蕙子隨即發文回應，更指「大家放心，英國可以即時離婚」，更配上「笑到喊」的emoji，似是對事件看得淡然。