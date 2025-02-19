混血肥仔被指偷食丁丁：不回應私人問題 老婆芊蕙子澄清非BBO谷片宣傳

本地著名YouTuber「混血肥仔」曾達恩(Tommy)日前傳出背著移英專心照顧女兒的妻子芊蕙(芊蕙子)，偷食拍檔女主持丁丁(丁彥均)，有指他與丁丁黃金海岸的餐廳內撐枱腳，照片更在討論區瘋傳，更有網民指兩人睹手拖手，即惹來混血肥仔背妻偷食的揣測。雖然混血肥仔老婆芊蕙子在社交平台連環回應事件，「在英國安坐家中專心湊女」、「收到(離婚)通知」等語，似暗示早已知情，又說：「將心比心，我都有兩位小朋友，名節好重要！」至情人節當天，芊蕙再出post，以「男子被發現買兩紮花」短片暗諷：「祝所有人搵到一個唔使買兩紮花嘅老公」，句句有骨落地，惟混血肥仔與丁丁均無回應。



混血肥仔妻發最後通牒 爆出背妻偷食事件後，混血肥仔昨日(18日)在IG限時動態轉發有關丁丁的片段，繼續為丁丁宣傳，一度有網民認為只是宣傳技巧。身在英國的芊蕙子今日(19日)凌晨(英國時間約下午5時)在IG澄清絕非為BBO谷片宣傳，她寫道：「很遺憾，事情至今仍未解決 。如早前Story 所言：『名節對任何人都十分重要』。對我而言，2月14日於個人Instagram 發佈的3則Story，並不屬於BBO影片宣傳的一部分 。之所以在公眾平台發聲，是因為混血肥仔(Tommy)未能履行承諾 。我也期望能於本周內獲得回覆 。」並謂：「將家事公諸於世並非光彩之事，希望事情對任何人造成嚴重影響前，冀各方能回歸正軌 。我亦衷心提醒當事人，請銘記一直以來的忠告——作為幕前及媒體人，理當肩負『社會責任』，宣揚正面訊息。」

籲給予空間處理 其後，混血肥仔亦「上水」回應：「私人問題， 我從來都不作公開回應 ，請給予空間處理，有需要我才公開交代。 同時BBO會正常運作﹐多謝支持。」