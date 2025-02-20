混血肥仔認與芊蕙子分居 公開協議書內容認與丁丁了解過

混血肥仔聲明如下︰

本著我們從來堅持的底線，由我們當初表明從來不會公開小朋友的相片開始，希望可以盡力保護兩位女兒的成長。這幾天我一直都很掙扎，是否應該把我家中發生的事情如實向外界透露。

一天、兩天，事情越發擴大，大量的無中生有及無謂揣測，已對我家人、公司甚至女兒造成極大不必要的影響及騷擾，唯有在此交代一次。



我和芊蕙子（Luby）一路走來，深知我們所建立的一切都來之不易。她的每一分付出，都無可取代。作為家庭成員，一路走來，遇到生活困難，我們無法找到最適合的方法解決，我都是責無旁貸。



上年年頭大約二月，因生活上的問題，她曾用不同方法明確向我表達希望離婚，放棄現在的生活模式，雙方找尋自己的生活。雙方經過一段時間討論，最終達成共識分居，並之後簽下分居協議書。



當中清楚列明資產分佈、財務安排、贍養費安排，目標是希望兩位小朋友可以在比較理想的環境下生活，亦同意雙方簽署後，大家都開始進入人生下一階段。



我當然希望會繼續給予小朋友完整的成長環境，除了工作日子以外，我亦盡力繼續擔任爸爸的工作，例如每晚煮飯、接返學放學、跟小朋友見面、慶祝各種節日等。即使婚姻結束，我都希望可以一直守住這一個崗位，無愧於心。



在簽署分居協議後，Luby跟我都繼續在工作層面合作，她一直協助BBO擔任Sales工作，期間成績十分理想。我亦以為大家即使未能以伴侶身份度餘生，亦可繼續以兩位小朋友的爸爸媽媽身份，作為家人及工作拍檔的關係相處。



近日的事，我本身打算不作回應，是因為我相信私人事情有私人的方法解決，避免對任何人，特別是小朋友造成傷害。但經過多番思考，我希望用這聲明解決大家的疑慮，同時希望停止更多無謂揣測。



1. 根據雙方簽名同意的分居協議書的安排，我會繼續提供理想居住環境、每月家用等等，雙方各盡父母應當之責任，同時已交給律師再三查閱，文件有效。



2. 在簽署分居協議書後，我曾經嘗試了解其他對象，但最後都沒有發展成任何親密關係。



3. 到情人節的IG story事件發生後，Luby曾經朋友透過短訊向本人表示，需要在期限之前把物業轉讓到她名下，我答應會在她給予的期限之前給律師一個答覆，相信她較後出的IG story之「兌現承諾」亦是指物業轉讓這件事。



4. 有關本人資產轉讓、兌現承諾的問題，我一直完全樂意繼續交由律師跟進，並在保障兩位小朋友的大前提下，把資產轉讓，希望令我們可以安穩地照顧她們。



最後，深感遺憾未能妥善處理彼此之間的事，尤其是讓私事進入公眾視野。這並非我們的本意，也對所有人無益。



二人相處，有喜有悲，有得有失，不能走到白頭是一種遺憾。希望公眾可以給予空間讓我們處理，但願我們可以回歸正常溝通，盡量完滿地解決事件，保障小朋友成長。



希望大家會繼續祝福我們各人。

事已至此 誰會最易。

謝謝