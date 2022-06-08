添布頓首拍網劇 《愛登士家庭》新版阿女做主角

電影以外仲有串流平台大量內容，荷里活有「故事荒」都唔係咩新發現，於是各個片商同平台，度橋之餘仲要搵返好多經典出嚟。以前就話炒冷飯，而家大家都識玩，炒飯都變上菜！

只要你係八十後，大概都聽過《愛登士家庭》呢套經典。原著係1938年面世嘅卡通，圍繞一個黑暗又古怪嘅4人家庭，仲有管家同埋一隻周圍郁嘅手。60年代被拍成電視劇大受歡迎，90年代再次改編成電影同樣咁收得，2019年仲有動畫版電影。主題音樂響起，睇過嘅都知要「撻」2下手指！就算你無睇過《愛登士家庭》，當年《閃電傳真機》嘅短劇《愛古怪家庭》，咪就係「致敬」《愛登士家庭》囉。

Addam's Family

各個版本嘅《愛登士家庭》都可算係見證媒體轉變，嚟到21世紀，最新版本梗係喺串流平台發生。舊年Netflix已經宣布會拍劇集版《愛登士家庭》Wednesday，由《超人前傳》創作班底主理。到近排消息慢慢浮上水面，包括導演人選係人稱鬼才嘅Tim Burton。拍開奇幻題材嘅添導，可以話拍Wednesday嘅不二之選。今次係佢首次執導串流劇，亦係2019年《小飛象》後首套作品。

Wednesday係愛登士家庭嘅大女，即係話呢套劇同以前最大分別，係以阿女校園生活為主線。官方簡介形容一共8集嘅Wednesday係奇幻驚慄懸疑喜劇，青春期嘅Wednesday要學識駕馭自己嘅超能力，仲要用佢嚟解決鎮上連環殺人事件。