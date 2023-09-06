添麥菲查洛美新歡 Kylie Jenner廣告玩污糟兒

並非洪嘉豪首《污糟兒》，而是近日成為各地媒體焦點人物的超模Kylie Jenner大玩污糟兒形象。早已傳出27歲型男添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)戀上26歲真人騷女星兼超模Kylie Jenner，但一直未有親密證據，直至昨日兩人一齊欣賞天后Beyonce演唱會，期間公然攬攬錫錫，戀情正式浮面。靠真人騷家族Kardashians成名，再創辦美妝品牌成為超級富豪，已離婚兼育有兩位小朋友的Kylie，一直是著名時尚品牌寵兒。她近日為瑞典服飾品牌Acne Studios拍攝性感宣傳照，一身污糟形象超級火辣。

瑞典品牌Acne Studios邀請污糟Kylie拍廣告。

品牌睇中 4 億追隨者 Acne Studios日前釋出秋冬全新牛仔服飾，邀請IG達4億追隨者的Kylie做形象女郎，拍攝一輯污糟性感相，標榜女性獨立的自主形象。除了2023年全新牛仔服飾，Kylie同時穿上Acne Studios 2021年首次推出的牛仔系列。拍攝整輯相片的著名攝影師Carlijin Jacobs表示：「污糟形象表達出Kylie具有控制力、鍾愛自己，不怕擁抱自己慾望的女性一面。」