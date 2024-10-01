添麥菲查洛美演乒乓球手直指奧斯卡影帝

全球公認美男子添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)，確實不需要證明自己有幾靚仔，所以他主演的電影多數是sell演技，甚至是衝擊獎項的傳記片。繼樂壇傳奇人物「詩人歌手」卜戴倫(Bob Dylan)傳記片後，另一傳記片《Marty Supreme》已正式開拍，添麥菲在片中飾演美國著名乒乓球手Marty Reisman，他的造形與Marty真人有幾分相似。

奧斯卡影后助陣 添麥菲日前在紐約拍攝外景，他gel頭戴無框眼鏡留兩撇鬍鬚，穿上50年代大領短袖恤衫外加冷背心。當日他拍攝一場進入餐廳場面，片段所見只得他一人戲份。《Marty Supreme》由得獎常客「A24」製作，女主角是奧斯卡影后桂莉芙柏德露(Gwyneth Paltrow)。據聞電影的故事發展以Reisman本人所寫的小說為藍本，亦非講述Reisman的自傳。至於添麥菲極希望憑卜戴倫和Reisman的電影，衝擊2026年的奧斯卡最佳男主角。

Marty Reisman於2012年離世，終年82歲。