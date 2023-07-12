添麥菲查洛美《朱古力獎門人》前傳首發預告 美男+朱古力甜到漏

荷李活型男添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)主演科幻大作《沙丘瀚戰：第2章》(Dune：Part Two)於今年11月上映，之後12月仲有齣注目作，就是《朱古力獎門人》(Charlie and the Chocolate Factory)前傳電影《Wonka》。Warner Bros. Discovery今日釋出首發預告，由《哈利波特》團隊打造的奇幻影像，令整齣電影充滿《哈利》色彩。《Wonka》講述添麥菲飾演的Willy Wonka是懂得魔法及製作朱古力的旅行家，當他選定了地方開設朱古力店時，受到當地的糖果大王阻止。《Wonka》其他演員還有曉格蘭特(Hugh Grant)、「戇豆先生」Rowan Atkinson等。

尊尼特普版本記憶猶新 《朱古力獎門人》已第3度拍成電影，首部作品於1971年上映，由已故男星真懷德(Gene Wilde)飾演Willy Wonka。2005年翻拍版本由名導添布頓(Tim Burton)執導，尊尼特普(Johnny Depp)主演，當年正值走紅的他在片中有出色表現，令電影大受注目，亦是尊尼令人回味無窮的作品之一。片商一直想拍前傳故事，但未有男演員可繼承尊尼的魅力，直至添麥菲的出現，前傳故事終可實現。

狂練舞食朱古力 兩年前，添麥菲落實接拍《朱古力》前傳，開始進利密雜式訓練，當中跳舞是重要環節。原因是電影屬半音樂劇，添麥菲需要表演獨舞與群舞，加上擁有魔法的他亦要吊威吔飛來飛去，有別於他過去演出的電影。另外，整齣電影以朱古力為主題，添麥菲亦要熟讀朱古力歷史，品嚐不同國家及口味的朱古力，令自己更投入演出。