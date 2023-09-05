添麥菲查洛美 Kylie Jenner拍拖睇Beyonce巡迴騷

樂壇天后Taylor Swift剛完成Eras Tour演唱會美國站，另一位舞台天后Beyonce緊接洛杉磯舉行Renaissance World巡迴演唱會。周一的演唱會星光熠熠，包括《沙丘瀚戰》(Dune)女星Zendaya、型男添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)、超模Kylie Jenner等到場欣賞天后演出。除了主人家Beyonce外，在場人士的焦點落在添麥菲與Kylie這對緋聞情侶。今年4月，兩人被發現在加州約會，之後傳媒更拍到Jenner駕車駛到添麥菲位於比華利山豪宅，翌日才離開，他們一直未承認或否認戀情。兩人在周一現身Beyonce演唱會的VIP區，添麥菲抽煙與Jenner有講有笑，兩人間中更挨近身體有所接觸，幾可肯定是情侶關係。