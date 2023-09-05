添麥菲查洛美 Kylie Jenner拍拖睇Beyonce巡迴騷

樂壇天后Taylor Swift剛完成Eras Tour演唱會美國站，另一位舞台天后Beyonce緊接洛杉磯舉行Renaissance World巡迴演唱會。周一的演唱會星光熠熠，包括《沙丘瀚戰》(Dune)女星Zendaya、型男添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)、超模Kylie Jenner等到場欣賞天后演出。除了主人家Beyonce外，在場人士的焦點落在添麥菲與Kylie這對緋聞情侶。今年4月，兩人被發現在加州約會，之後傳媒更拍到Jenner駕車駛到添麥菲位於比華利山豪宅，翌日才離開，他們一直未承認或否認戀情。兩人在周一現身Beyonce演唱會的VIP區，添麥菲抽煙與Jenner有講有笑，兩人間中更挨近身體有所接觸，幾可肯定是情侶關係。
78萬地鐵加班費
Taylor Swift巡迴騷賺到盤滿盆滿，天后派錢5,500萬美元給工作人員。Beyonce亦不遑多讓，為安心令樂迷完騷後順利回家，花10萬美元給地鐵員工作加班費，延長地鐵服務時間。另外有經濟學家分析，Beyonce與Taylor的演唱會為美國帶來54億美元收入，Beyonce在瑞典舉行的演唱會，讓當地房屋價及機票貴了3倍，直接帶動當地經營效益。