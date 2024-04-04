清明節｜何超蓮暗示唔夠瞓 晨早陪三太陳婉珍掃墓

今年的4月4日是清明節，又是兒童節，不少孝子賢孫於今早帶同祭品掃墓。已故賭王何鴻燊的三房千金超蓮，今早在IG上載影片表示跟媽媽一齊去掃墓，影片見到她緊隨三人後面，估計影片中間的女子是母親陳婉珍，她留言說︰「早起掃墓，我感覺我人在飄。」由於何鴻燊下葬的地點需要步行多級樓梯才可到達，難怪超蓮會稱自己「人在飄。」

超蓮只拍下同行人士的腿部，中間的應是陳婉珍。

何鴻燊於2020年離世，享年98歲。由於當時風水師稱2020年沒有適合安葬的日子，於是其靈柩移送到東華義莊暫存，直至2021年才下葬位於摩星嶺一號的昭遠墳場。該墳場有何莊，是何東家族後人的長眠之地，但何東本人因信奉基督教，他沒有葬於何莊，而是跑馬地基督教墳場。

有指何東與堪輿學家陳朝義覓得昭遠墳場此地，風水極佳，能福澤後人，子孫繁衍，富甲一方，名成利就。之後何等歐亞混血家族獲當時港府批出此地，以租契形式授權何東及何福兄弟為合法受託人，地契為期999年。

其後何氏後人於1958年成立「昭遠墳場」擔保有限公司及「昭遠墳場管理委員會」，營運墳場。雖然不少人視昭遠墳場為何東家族的私人墓地，但其實墳場內有不少開埠早期的混血名人，例如是冼德芬（Stephan Hall，碑上寫作「洗」）家族、羅文錦家族、羅旭龢（Robert Kotewall）、施燦光家族（Adoph Zimmern）等等。