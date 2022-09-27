清水健入行20年床戰逾萬女優 作家妻子宣布離婚：尊重他面對工作的態度

現年43歲的日本AV界天王清水健，入行二十多年拍過逾萬齣愛情動作片，床戰過的AV女優人數已多達1萬人以上。清水健於2018年6月宣布與拍拖4年才女作家伊藤春香組織家庭，以「事實婚」（沒有到日本政府機關註冊）成為夫妻，並在翌年誕下兒子。不過，清水健與伊藤春香於今日中午雙雙透過社交平台宣布離婚，兩人已經分居，女方目前跟囝囝生活，據知二人是和平分開，今後結束夫妻關係，但會共同撫養3歲兒子。

事前毫無先兆

伊藤春香發表離婚消息，表示跟清水健的「事實婚」關係已經解除，雖然卸下妻子身份，但今後會以孩子為第一優先考量，一起製造三人都能開心的時間。伊藤春香時常透過社群網站分享育兒生活，有關離婚事前全無徵兆，而她留言中亦提到：「和他相遇至今8年，我尊重他面對工作的態度，還有在孩子面前是令人自豪的爸爸，這個想法仍舊沒有改變，只是兩人的關係和生活方式改變了，也必須誠實告知大眾。」是次離婚聲明，清水健特別挑選了一家三口的開心合照。 其實，清水健於1998年以18歲之齡出道，他靠精壯身材發展，曾為男同志雜誌拍下裸照，之後轉往AV界發展，清水健曾與息影AV女優步原Raito在2007年結婚，於兩年後離婚，跟前妻育有一子一女。