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娛樂
2024-04-05 17:47:08

清水健公開AV男優價目表 天王級演員每套片酬低於HK$2,600

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清水健貴為AV界天王，原來拍一套AV酬勞不足2,600港元。

清水健貴為AV界天王，原來拍一套AV酬勞不足2,600港元。

日本AV界天王清水健，入行20多年拍過逾萬齣愛情動作片，床戰過的AV女優人數已多達1萬人以上。清水健在AV界戰績有目共睹，近日他在X帳戶詳細寫出了AV男優的片酬數字以及必須要具備的能力。清水健一向是多產男優，據指一個月拍40支AV以上，可稱為人氣男優，代表一日不只演出一套作品，所以不僅獲得片商信賴及影迷支持外，強健體魄都係成為一個全能AV男優的基本條件

根據清水健列出的價格，一萬日圓酬勞的男優地位已勝過最底層的「汁男」，一般是跟毫無知名度或素人女優演出，當升級獲得2萬日圓身價，代表可以進入女拍檔體內。 至於最高等級的5万日圓男優，可以在S1MoodyzIP社、MadonnaSOD STAR這種頂級片商的新人出道片演出

清水健在X帳戶詳細寫出了AV男優的片酬數字。 清水健床戰過的AV女優人數已多達1萬人以上。

清水健公開AV男優價目表

1万円 (517港元)

跟企劃女優做各種內容。

可射精。

 

2万円 (1,034港元)

跟企劃女優做。

可以稍微控制射精。

 

3万円 (1,551港元)

跟企劃單體女優做。跟專屬女優3P。

能控制勃起及射精。

 

4万円 (2.068港元)

跟專屬女優1對1做。

要有自拍性交的技能。

 

5万円 (2,585港元)

可擔當大物專屬女優出道。

不會被從本番名單去除，有絶對的信頼。

AV界天王清水健入行20多年拍過逾萬齣愛情動作片。 清水健指強健體魄都是成為一個全能AV男優的基本條件。
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