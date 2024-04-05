清水健公開AV男優價目表 天王級演員每套片酬低於HK$2,600

日本AV界天王清水健，入行20多年拍過逾萬齣愛情動作片，床戰過的AV女優人數已多達1萬人以上。清水健在AV界戰績有目共睹，近日他在X帳戶詳細寫出了AV男優的片酬數字以及必須要具備的能力。清水健一向是多產男優，據指一個月拍40支AV以上，可稱為人氣男優，代表一日不只演出一套作品，所以不僅獲得片商信賴及影迷支持外，強健體魄都係成為一個全能AV男優的基本條件。

根據清水健列出的價格，一萬日圓酬勞的男優地位已勝過最底層的「汁男」，一般是跟毫無知名度或素人女優演出，當升級獲得2萬日圓身價，代表可以進入女拍檔體內。 至於最高等級的5万日圓男優，可以在S1、Moodyz、IP社、Madonna、SOD STAR這種頂級片商的新人出道片演出。