渋谷圭一郎《琉璃的寶石》漫畫改編動畫消息公佈！

由渋谷圭一郎（澀谷圭一郎）創作的漫畫作品《琉璃的寶石（瑠璃の宝石）》今日正式宣布將改編為電視動畫。這一消息令粉絲們興奮不已，期待已久的動畫終於要來了！

一位熱愛珠寶配飾的女高中生琉璃的冒險故事

《琉璃的寶石》講述了一位熱愛珠寶配飾的女高中生琉璃的冒險故事。琉璃因為媽媽的經濟限制，無法購買心儀的水晶項鍊，於是她決定前往曾經採野菜的山中尋找水晶。令人驚喜的是，她真的發現了原生的水晶礦石！故事帶領觀眾進入神秘又充滿驚奇的礦物收藏世界，無論是山脈、河流還是洞穴，琉璃都會去探索尋寶。

作者本身是礦物學專業出身

《琉璃的寶石》自2019年起在漫畫雜誌《Haruta》連載。作者渋谷圭一郎本身是礦物學專業出身，因此漫畫中的礦物描寫非常精細且準確，為讀者呈現了一個真實而迷人的礦物世界。