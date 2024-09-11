渋谷圭一郎《琉璃的寶石》漫畫改編動畫消息公佈！

由渋谷圭一郎（澀谷圭一郎）創作的漫畫作品《琉璃的寶石（瑠璃の宝石）》今日正式宣布將改編為電視動畫。這一消息令粉絲們興奮不已，期待已久的動畫終於要來了！
一位熱愛珠寶配飾的女高中生琉璃的冒險故事
《琉璃的寶石》講述了一位熱愛珠寶配飾的女高中生琉璃的冒險故事。琉璃因為媽媽的經濟限制，無法購買心儀的水晶項鍊，於是她決定前往曾經採野菜的山中尋找水晶。令人驚喜的是，她真的發現了原生的水晶礦石！故事帶領觀眾進入神秘又充滿驚奇的礦物收藏世界，無論是山脈、河流還是洞穴，琉璃都會去探索尋寶。
作者本身是礦物學專業出身
《琉璃的寶石》自2019年起在漫畫雜誌《Haruta》連載。作者渋谷圭一郎本身是礦物學專業出身，因此漫畫中的礦物描寫非常精細且準確，為讀者呈現了一個真實而迷人的礦物世界。
更多資訊將於9月16日公開
官方表示，將於9月16日舉行的「Aniplex Online Fest 2024」上公開更多有關動畫的資訊。對於這部作品感興趣的粉絲們，請密切關注後續報導，不要錯過任何精彩內容！
《琉璃的寶石》動畫預計於2025年推出，粉絲們可以期待在不久的將來看到琉璃的冒險故事在螢幕上呈現。這部動畫將帶領觀眾進入一個充滿神秘與驚奇的礦物世界，絕對不容錯過！