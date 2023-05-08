減肥菜單｜尹恩惠「減肥菜單」大公開 101kg挑戰者10日瘦7公斤

記者王靖淳／綜合報道 曾出演過韓劇《宮野蠻王妃》、《咖啡王子一號店》的38歲女星尹恩惠，近年來將重心轉往經營個人的YouTuber頻道，而她也在6日時也上傳1段影片，並在片中大方分享自己減肥的食譜。然而，就有2名挑戰者分別在10天內受了3公斤及7公斤。

尹恩惠大方分享減肥食譜 尹恩惠在本月6日時上傳的影片中分享減肥食譜，在影片一開始她提到，自己起床時會先吃益生菌及喝胡蘿蔔汁，因為這樣對肚子的脂肪有好處，緊接着則是分享自己1天的3餐食譜，第1天會先以炒花椰菜飯當早餐、紫菜包飯當午餐、沙拉當晚餐。緊接着，尹恩惠表示，第2天以牛油果拌飯當早餐、半個墨西哥捲餅當晚餐，第4天則以蛋白包菜捲當早餐、第6天以燕麥片當早餐、豆腐芝士煎餅當午餐，第10天以輕食bagel當早餐。此外，尹恩惠也在影片中分享，2名參與減肥的挑戰者最終的體重結果，其中1名原本體重為60.6公斤的女性挑戰者，在經過10天之後，順利減重3公斤，而另外1名原先體重為101公斤的男性挑戰者，則是在10天內減重7公斤。 尹恩惠靚相