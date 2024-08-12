渣哥茶餐廳將於多倫多重開 網民一幅相睇出新鋪位置 譚小環渣哥異地再出發

譚小環同老公蔡強榮（渣哥）2014年喺銅鑼灣開設小食店，小環親自落場成為一時話題，生意有利可圖後，小環同渣哥後來開埋茶餐廳，不過由於消費市道疲弱，喺九龍灣嘅茶餐廳年初被指欠租，仲被貼上封鋪告示。當時渣哥向傳媒承認確有其事，並喺社交媒體發文提及食肆經營情況，指「其實生意差咗都年幾兩年，尤其係通關之後，不過唔想影響到班員工同埋供應商，所以一路都默默撐得幾耐得幾耐」，但佢表示並無拖員工同埋供應商嘅數，「1蚊都冇欠過佢哋」。最終茶餐廳喺5月被業主封鋪﹐6月正式結業。
近期喺多倫多生活嘅小環同渣哥夫婦，原來正準備將茶餐廳「移民」到當地。渣哥喺茶餐廳嘅社交帳戶發文「古希臘神話傳說中，眾天神保管著一條擁有神奇力量嘅鑰匙，它能夠將宇宙一切歡樂喜悅匯聚於一起，無論身處天涯海角，都能夠讓大家再次重遇！咦⋯照片中呢條，難道就係傳說中嘅⋯⋯楓再起匙」，加上拎住商鋪門匙，似乎暗示將會喺多倫多再度開檔。
渣哥個post標註地點係多倫多北面嘅Markham（萬錦市），並貼上網上地圖街景，有眼利網民竟然睇得出位置喺邊，留言連街道號碼都寫埋！Markham屬於當地華人聚居地點，區內有唔少港式茶餐廳，假如位置屬實，渣哥新鋪附近仲有間華人超市，難怪有當地網民話第時可以飲完奶茶去買餸。
小環同渣哥嘅茶餐廳獲創立《100毛》嘅毛記葵涌注資入股，不過後來遇上疫情及消費市道疲弱等原因，根據毛記葵涌財務報表，截至2023年3月底，渣哥品牌旗下嘅小食店，以及2間位於九龍灣同灣仔嘅茶餐廳，該年度合共蝕1400萬元，比起前一年虧損380萬元，情況令人擔憂。而喺2022年，渣哥曾經發文指本來有意向毛記葵涌回購股份，但聲稱對對方嘅出價感到震驚。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈