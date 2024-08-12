渣哥茶餐廳將於多倫多重開 網民一幅相睇出新鋪位置 譚小環渣哥異地再出發

譚小環同老公蔡強榮（渣哥）2014年喺銅鑼灣開設小食店，小環親自落場成為一時話題，生意有利可圖後，小環同渣哥後來開埋茶餐廳，不過由於消費市道疲弱，喺九龍灣嘅茶餐廳年初被指欠租，仲被貼上封鋪告示。當時渣哥向傳媒承認確有其事，並喺社交媒體發文提及食肆經營情況，指「其實生意差咗都年幾兩年，尤其係通關之後，不過唔想影響到班員工同埋供應商，所以一路都默默撐得幾耐得幾耐」，但佢表示並無拖員工同埋供應商嘅數，「1蚊都冇欠過佢哋」。最終茶餐廳喺5月被業主封鋪﹐6月正式結業。