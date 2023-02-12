渣打馬拉松｜周潤發首戰10公里1小時3分58秒完賽 保錡集郵超興奮

一年一度的渣打馬拉松今日(12日)舉行，不少熱愛跑步的影視藝人都有出賽，包括蔡思貝、梁釗峰、吳保錡、梁諾妍及柳俊江等，而一向跑山為主的周潤發今年首次參加10公里賽事，發哥於今早5時許以全黑運動Look現身北角的起步點，一度引來市民起哄，向來親民的發哥亦有揮手回應，他以1小時3分58秒完成賽事。
發哥自言年紀細 遲幾年或跑半馬
發哥在終點站接受傳媒訪問，他表示熱愛跑步，早於一年多前已找教練指導，早前曾已56分鐘完成越野賽，今次採用留前鬥後的策略，他認為街賽較好玩，雖然今日天氣潮濕，但他笑言：「彈吓彈吓幾舒服！」不排除下年再出戰，被問到會否挑戰半馬或全馬？67歲的他笑言：「遲幾年先，等我大啲先，而家我仲細。」暫時不考慮出戰海外賽事。
首戰10公里 保錡55分12秒完賽
同樣是首次參加馬拉松的ERROR成員吳保錡，以55分12秒完成賽事。他在終點區巧遇發哥，興奮集郵並上載社交平台。保錡表示參賽為突破自己，他直言，「我以前好肥、形象好差，今年想醒一醒，所以跑步、做gym。」保錡去年出Solo開始已練跑，在ERROR開騷前亦開始做Gym，很開心能在1小時內完賽，並見到香港人有很多人做運動，今次參賽不算辛苦。