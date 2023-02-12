渣打馬拉松｜蔡思貝1小時47分34秒完成半馬 梁諾妍4小時內跑畢全馬

蔡思貝(Sisley)繼5年前首戰渣打半馬賽事後，今年再度參賽，她以個人最佳成績1小時47分34秒完賽，比起上次快了21秒，不過她對成績不太滿意，自覺愧對師父。洪永城太太梁諾妍首次以媽媽身份挑戰全馬，她以3小時57分6秒完成賽事，她對成績感滿意。

蔡思貝自覺愧對教練

蔡思貝在11,962名參賽者中排第1,272名，是女性參賽者之中的第122名，成績理想，但她受訪時表示，希望跑出更好成績，「我都有愧於師父。」蔡思貝的長跑老師是前香港華人馬拉松紀錄保持者吳輝揚，他指今日天氣影響發揮，對於蔡思貝能創出PB已感滿意。

成績超越 湯怡徐濠縈

本身是長跑運動員的梁諾妍，前年誕下女兒，今次是她相隔3年後再參加全馬，加上有舊患有身，能在4小時內完賽已感滿意。她表示，身在巴西工作的洪永城亦有發「加油」訊息為她打氣，她在完賽後與女兒分享喜悅，上載囡囡咬著完賽紀念牌的照片。過往甚少女藝人有膽量挑戰全馬，最佳成績的女藝人是以4小時15分鐘完賽的湯怡，其次是徐濠縈的4小時16分紀錄。