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娛樂
2023-02-12 14:30:00

渣打馬拉松｜蔡思貝1小時47分34秒完成半馬 梁諾妍4小時內跑畢全馬

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蔡思貝與梁諾妍分別出戰半馬及全馬。

蔡思貝與梁諾妍分別出戰半馬及全馬。(李睿哲攝)

蔡思貝(Sisley)5年前首戰渣打半馬賽事後，今年再度參賽，她以個人最佳成績1小時4734秒完賽，比起上次快了21秒，不過她對成績不太滿意，自覺愧對師父。洪永城太太梁諾妍首次以媽媽身份挑戰全馬，她以3小時57分6秒完成賽事，她對成績感滿意。

已為人母的梁諾妍與囡囡分享完賽的喜悅。(IG圖片) 梁諾妍在4小時內完賽，對成績感滿意。(IG圖片)

蔡思貝自覺愧對教練

蔡思貝在11,962名參賽者中排第1,272名，是女性參賽者之中的第122名，成績理想，但她受訪時表示，希望跑出更好成績，「我都有愧於師父。」蔡思貝的長跑老師是前香港華人馬拉松紀錄保持者吳輝揚，他指今日天氣影響發揮，對於蔡思貝能創出PB已感滿意。

成績超越湯怡徐濠縈

本身是長跑運動員的梁諾妍，前年誕下女兒，今次是她相隔3年後再參加全馬，加上有舊患有身，能在4小時內完賽已感滿意。她表示，身在巴西工作的洪永城亦有發「加油」訊息為她打氣，她在完賽後與女兒分享喜悅，上載囡囡咬著完賽紀念牌的照片。過往甚少女藝人有膽量挑戰全馬，最佳成績的女藝人是以4小時15分鐘完賽的湯怡，其次是徐濠縈的4小時16分紀錄。

梁釗峰感恩今年有好兄弟陳健安伴跑。(IG圖片) 林奕匡與Gareth.T、張蔓莎等不時一起練跑。 林奕匡對今年成績不太滿意。(IG圖片) 梁釗峰以自己計算的完賽時間是51分08秒。

另外，今年亦有不少藝人參加渣馬，大部分參加10公里賽事，C AllStar的陳健安和梁釗峰分別以5108秒(大會時間5729秒)5629秒完賽，湯令山以1小時143秒完賽，而張蔓姿則以1小時349秒完賽。

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