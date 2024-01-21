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娛樂
2024-01-21 17:50:38

渣打馬拉松2024｜保錡穿柳俊江品牌背心跑10K︰一路跑都諗起柳爺

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保錡第2年參加渣打馬拉松。

渣打馬拉松2024今日(21日)舉行，不少藝人參加10公里、半馬及全馬賽事。ERROR成員吳保錡以48分46秒完成渣馬十公里賽事，他接受傳媒訪問時表示，腳部韌帶尚未康復，但仍然在目標時間內完成兼跑出個人最好成績，未來會繼續努力及突破，希望明年能出戰半馬賽事。

保錡說︰「我用咗一年時間練到呢個成績都好感動，我想多謝陪我練過跑嘅人，多謝『阿歹』謝覺偉、『葉sir』葉雅傑，多謝柳爺，因為呢一年，全部都係佢哋教我跑步。我第一年參加呢個比賽嘅時候，好多人話我扮跑步，唔係真係對呢個運動有熱誠。」他表示過去一年都把握時間去練跑，過程非常艱苦但值得，並稱第一年見到發哥，發哥是他很好的推動力。

保錡穿上柳俊江品牌的背心參加10公里賽事。

柳俊江是很自律的人

保錡穿上的白色背心，是柳俊江的自家品牌，他坦言一路跑，一路想起對方。他形容柳俊江是一位很自律的人，亦因為對方的熱誠令他大有轉變，自覺要自律才可以進步。他又說到︰「我一直都有諗起佢，因為我一開始練跑嘅時候，係冇人陪我，佢係第一個陪我練跑。」

保錡稱柳俊江是第一個陪他練跑的人。

保錡跟柳俊江經常一齊跑步。

陳安立因柳俊江重新愛跑步

保錡跑步引來不少人關注，鍾培生亦有發文表示很欣賞他的毅力。陳安立在受訪時也特別多謝保錡的推動，「我以前跑跑下都會停下，但因為有保錡推動，跟咗柳爺佢哋，就重新愛上跑步。比柳爺佢感動到，佢最後一句留俾我嘅說話係『跑呀！阿立！』我都有寫喺手心度，一路跑都捉實呢個信念！」他亦很期待跟保錡一齊跑步。

陳安立的太太到場為他打氣，他表示全因保錡及柳俊江的推動，才會繼續跑步。

伍家謙︰柳俊江一直都好努力

伍家謙今年參加半馬賽事，對自己的成績表示滿意。他稱過去曾跟柳俊江一齊打波和跑步，「佢一直都好努力，大家都係本著大家努力心態去作賽，落到場都希望做到自己最好。」他對於柳俊江的後事不願多談。

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伍家謙參加半馬，跑出自己理想成績。

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