渣打馬拉松2024｜保錡穿柳俊江品牌背心跑10K︰一路跑都諗起柳爺

渣打馬拉松2024今日(21日)舉行，不少藝人參加10公里、半馬及全馬賽事。ERROR成員吳保錡以48分46秒完成渣馬十公里賽事，他接受傳媒訪問時表示，腳部韌帶尚未康復，但仍然在目標時間內完成兼跑出個人最好成績，未來會繼續努力及突破，希望明年能出戰半馬賽事。

保錡說︰「我用咗一年時間練到呢個成績都好感動，我想多謝陪我練過跑嘅人，多謝『阿歹』謝覺偉、『葉sir』葉雅傑，多謝柳爺，因為呢一年，全部都係佢哋教我跑步。我第一年參加呢個比賽嘅時候，好多人話我扮跑步，唔係真係對呢個運動有熱誠。」他表示過去一年都把握時間去練跑，過程非常艱苦但值得，並稱第一年見到發哥，發哥是他很好的推動力。