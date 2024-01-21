渣打馬拉松2024｜《愛．回家》大小姐素顏跑10K 薛影儀用近2小時完成

渣打馬拉松2024今日(21日)舉行，不少藝人參加10公里、半馬及全馬賽事。周潤發去年挑戰10公里，今年戰半馬，已於早上8時30分起跑，最後以2:26:08完成。至於無綫代表就有《愛．回家之開心速遞》的「大小姐」林淑敏、「Andy」崔錦棠、「Luna」何沛珈等等參加10公里。ViuTV的保錡、前「亞視一姐」薛影儀連同好姊妹黃榕、洪永城太太梁諾妍、C AllStar的梁釗峰等也是10公里的跑手，陳安立、周家怡、ToNick的主音趙善恆今年參加半馬，KOLOR主音蘇浩才就參加全馬賽事。

47歲的大小姐以素顏上陣，並以1:08:07完成賽事，27歲的何沛珈則以58:16完成。佗住BB的梁諾妍的成績是1:10:04，她出發前表示今次是志在參與，洪永城更特別著她貼上一個「Child In Car」的貼紙在身後，以便其他跑手知道她是孕婦，小心跑過她的身邊，可算非常貼身。

薛影儀拒同無聊人拍照 薛影儀就得出1:59:19成績，趕及2小時內完成賽事。她接受訪問時表示覺得好好玩，沿途亦有拍照，亦有人找她拍照，「有好多，但我唔會同啲無聊人影㗎。」她稱沒有練跑，今早也沒有吃早餐，而且跑到中段腳痛，不會考慮參加半馬。

藝人渣馬成績︰ 全馬︰ KOLOR主音蘇浩才︰3小時09分29秒 半馬︰ 周潤發︰2小時26分08秒 陳安立︰1小時49分38秒 ToNick主音趙善恆︰2小時24分33秒 周家怡︰2小時26分19秒 10公里︰ 吳保錡︰48分46秒 梁釗峰︰52分22秒 區竣陞︰54分38秒 張部長(張志文)︰55分52秒 何沛珈︰58分16秒 林淑敏︰1小時08分07秒 梁諾妍︰1小時10分04秒 曾文心︰1小時15分04秒 薛影儀︰1小時59分19秒