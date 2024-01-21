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娛樂
2024-01-21 11:25:47

渣打馬拉松2024｜《愛．回家》大小姐素顏跑10K 薛影儀用近2小時完成

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無綫多位藝人參加渣馬，左起為︰區竣陞、何沛珈、崔錦棠、曾文心、林淑敏。(蘇文傑攝)

渣打馬拉松2024今日(21日)舉行，不少藝人參加10公里、半馬及全馬賽事。周潤發去年挑戰10公里，今年戰半馬，已於早上8時30分起跑，最後以2:26:08完成。至於無綫代表就有《愛．回家之開心速遞》的「大小姐」林淑敏、Andy」崔錦Luna」何沛珈等等參加10公里。ViuTV的保錡、前「亞視一姐」薛影儀連同好姊妹黃榕、洪永城太太梁諾妍、C AllStar的梁釗峰等也是10公里的跑手，陳安立、周家怡、ToNick的主音趙善今年參加半馬，KOLOR主音蘇浩就參加全馬賽事。

大小姐素顏出鏡，她以1:08:07完成賽事。(蘇文傑攝)

47歲的大小姐以素顏上陣，並以1:08:07完成賽事，27歲的何沛珈則以58:16完成。佗住BB梁諾妍的成績是1:10:04，她出發前表示今次是志在參與，洪永城更特別著她貼上一個「Child In Car」的貼紙在身後，以便其他跑手知道她是孕婦，小心跑過她的身邊，可算非常貼身。

佗住BB的梁諾妍的成績是1:10:04，她明言是志在參與。(蘇文傑攝)

薛影儀拒同無聊人拍照

薛影儀就得出1:59:19成績，趕及2小時內完成賽事。她接受訪問時表示覺得好好玩，沿途亦有拍照，亦有人找她拍照，「有好多，但我唔會同啲無聊人影㗎。她稱沒有練跑，今早也沒有吃早餐，而且跑到中段腳痛，不會考慮參加半馬。

薛影儀繼續無表情，為她拍照的是黃榕。

KOLOR主音蘇浩才就參加全馬賽事。

藝人渣馬成績︰

全馬︰

KOLOR主音蘇浩才3小時0929

半馬︰

周潤發︰2小時2608

陳安立︰1小時4938

ToNick主音趙善恆2小時2433

周家怡︰2小時2619

10公里︰

吳保錡︰4846

梁釗峰︰5222

區竣陞︰5438

張部長(張志文)5552

何沛珈︰5816

林淑敏︰1小時0807

梁諾妍︰1小時1004

曾文心︰1小時1504

薛影儀︰1小時5919

 

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(左起)曾贊學、李炘頤（Alina）、保錡。

周潤發完成半馬賽事︰

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