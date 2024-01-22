渣打馬拉松2024｜黎展峯首戰馬拉松跑出好成績 全程狂loop張敬軒

渣打香港馬拉松昨日(21日)舉行，演藝界有不少藝人參與，當中的十公里賽事更是藝人參與的熱門項目。黎展峯（Andy）首次挑戰十公里賽事，並以四十八分零四秒完成賽事，絕對是這個組別芸芸參賽藝人當中成績彪炳的一位。

Andy本身是畢業自浸會大學體育系，向來喜歡運動、各樣球類的他這次轉跑道玩跑步，原來是「拜疫情所賜」。他說︰「因為之前疫情冇封咗球場，冇得去玩球類運動，於是就走咗去同啲friend一齊跑步、跑山，點知愈跑愈跑上癮，想挑戰一下自己可以玩到啲乜嘢成績返嚟。喺香港最容易報到名嘅跑步比賽我諗就係馬拉松，所以嗰陣就下定決心參加馬拉松，挑戰自己喺跑步上可以衝到啲乜嘢成績。」他透露去年七月已開始備戰，每星期訓練一堂。