渣打馬拉松2024｜黎展峯首戰馬拉松跑出好成績 全程狂loop張敬軒

渣打香港馬拉松昨日(21日)舉行，演藝界有不少藝人參與，當中的十公里賽事更是藝人參與的熱門項目。黎展峯（Andy）首次挑戰十公里賽事，並以四十八分零四秒完成賽事，絕對是這個組別芸芸參賽藝人當中成績彪炳的一位。
Andy本身是畢業自浸會大學體育系，向來喜歡運動、各樣球類的他這次轉跑道玩跑步，原來是「拜疫情所賜」。他說︰「因為之前疫情冇封咗球場，冇得去玩球類運動，於是就走咗去同啲friend一齊跑步、跑山，點知愈跑愈跑上癮，想挑戰一下自己可以玩到啲乜嘢成績返嚟。喺香港最容易報到名嘅跑步比賽我諗就係馬拉松，所以嗰陣就下定決心參加馬拉松，挑戰自己喺跑步上可以衝到啲乜嘢成績。」他透露去年七月已開始備戰，每星期訓練一堂。
首次參賽，Andy坦言超級緊張，緊張到瞓唔着，「因為前一晚淨係瞓咗個幾兩個鐘，主要係同公司嘅同事、同埋跑步嘅團體傾吓目標成績，自己又會去睇吓上年有啲乜嘢時間，跟住就不斷喺度諗：『自己可以衝到乜嘢時間返嚟呢？』愈諗就愈緊張同亢奮，搞到個人更加瞓唔着，哈哈。」
至於事前準備功夫，Andy表示自己有個跑步歌單，特別在聽歌時會令自己更加亢奮，會再跑得快點，「我loop咗好多次軒公嘅《Do what you want》 ，一路聽住，真係覺得自己愈跑愈快。」除了得到軒仔「沿途打氣」，Andy直言「真人打氣」亦十分難忘，「途中見到有好多人幫手打氣，喺一啲橋位或者係一啲水站，雖然已經跑到兩隻眼唔係睇得好得清楚啲人，但喺凌晨嘅時分都feel到大家嘅熱情，幫我哋所有跑手打氣，好難忘好感動。」