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娛樂
2024-01-21 17:00:49

渣打馬拉松2024｜龍心跑半馬被警察趕離場 忽然聲稱有號碼布

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龍心(又名剋龍)現身半馬賽道，更邊跑邊拍片。

渣打馬拉松2024今日(21日)舉行，不少藝人參加10公里、半馬及全馬賽事。龍心(又名「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」)日前在網上自言很想參加渣馬但錯過了報名時間，惟上周五又拍片表示自己拎到飛，他的身後就有渣打銀行的標誌，他在片中說︰「你想睇我星期日追住周潤發跑半馬，定追住徐(譚)文萱跑？」他更聲稱譚文萱跟他同樣來自第六宇宙，並tag了譚文萱的社交帳號。

龍心日前拍片表示會追住發哥跑半馬。

邊跑邊直播

今早7時許，龍心(又名「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」)現身半馬的跑道，邊跑邊拍片，更一直用普通話大叫「同志們，辛苦啦！」去到早上10時15分，龍心跑到維園位置，邊跑邊直播，但期間他一度被工作人員及警察要求離開跑道。由於去年劉馬車在未有報名的情況下，邊跑邊直播，之後更領取完成賽事的獎牌，結果被香港田徑總會永久禁止參加田總舉辦的所有賽事，不少人留言著龍心(又名「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」)小心步劉馬車後塵。

稱甩了扣針

其後龍心(又名「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」)在IG story上載自拍片段，表示自己剛跑完，雙腳好痛，之後見到他拿著大會的透明寄存行李袋，並說︰「啲人話我冇呢個牌，邊個話冇牌！我唔見咗扣針所以成日比人『周』，小喇叭！」他又在鏡頸前騷了號碼布，但是數碼布是反轉貼在腰間位置。

根據龍心(又名「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」)號碼布的數字顯示，號碼布應屬一名姓「Choy」的人士，按龍心(又名「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」)的原名「林克霖」的英文名字去搜尋的話，則未有紀錄。

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