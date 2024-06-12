港台熱播《不完美受害人》 講職場性騷擾 周迅6分鐘法庭戲封神

由周迅、林允及劉奕君等實力演員參演的內地劇《不完美受害人》，去年播出時在內地多個網站評分均有不俗表演。這齣劇集內容講述普通女生，面對職場性騷擾、網路及家庭暴力的議題，道出在創傷後艱難的恢復過程。

劇組對角色的命名也別具巧思，引導觀眾思考各角色所面臨的困境和抉擇。周迅在劇中飾演果斷的律師，在艱難的法庭辯論戲中，展現出驚人演技。其中一場長達6分鐘的法庭戲，周迅完美詮釋滿兩頁紙的台詞，完全不靠提字機，讓在場的導演、法律顧問等都 驚嘆她高水準的表現。她也坦言拍這場戲難度太高：「這個戲的台詞是我拍戲到現在最艱難的一次，背法規、法條的時候，一個字都不能錯。」