港台熱播《不完美受害人》 講職場性騷擾 周迅6分鐘法庭戲封神

由周迅、林允及劉奕君等實力演員參演的內地劇《不完美受害人》，去年播出時在內地多個網站評分均有不俗表演。這齣劇集內容講述普通女生，面對職場性騷擾、網路及家庭暴力的議題，道出在創傷後艱難的恢復過程。
劇組對角色的命名也別具巧思，引導觀眾思考各角色所面臨的困境和抉擇。周迅在劇中飾演果斷的律師，在艱難的法庭辯論戲中，展現出驚人演技。其中一場長達6分鐘的法庭戲，周迅完美詮釋滿兩頁紙的台詞，完全不靠提字機，讓在場的導演、法律顧問等都 驚嘆她高水準的表現。她也坦言拍這場戲難度太高：「這個戲的台詞是我拍戲到現在最艱難的一次，背法規、法條的時候，一個字都不能錯。」
林允則出色地詮釋一個掙扎在困境中的受害者形象。劉奕君挑戰了反派角色，企圖藉此反思社會現象，飾演自高自大的董事長的他，面對刑事控罪，他安排林闞作為辯護律師來洗脫污名，更以權勢反告趙尋損害自己的名聲。整部劇聚焦女性在職場和生活中，所面臨的各種威脅和挑戰，引發人們對這些重要話題的關注和思考。無疑是一部非常優質和有意義的作品。期待這部劇在播出後，能夠吸引更多人去欣賞它背後所傳達的深刻主題。
《不完美受害人》故事主題緊貼近年社會熱議的話題，必能引起觀眾共鳴。電視劇將在6月14日星期五，港台電視31播出。港台網站及「RTHK 電視」流動程式亦會同步播出，及提供節目重溫。