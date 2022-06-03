港台DJ關偉光病逝終年59歲 。

香港電台DJ關偉光病逝，終年59歲。港台昨天在社交平台以「永遠懷念關偉光」為題公布關偉光死訊，並寫道：「關偉光先生於六月一日晚上因病辭世。關先生從九十年代開始服務港台，期間主持過多個金曲節目，由早年的《月光光、關偉光》、《老歌大哥大》到今日的《音樂早點》及《音樂之光》都深受歡迎。關偉光先生對工作充滿熱誠，數十年來風雨不改為聽眾服務；關先生音樂素養極高，節目中傳遞的音樂知識豐富了我們的生活，首首好歌陪伴我們走過歲月。關先生，我們永遠懷念你，希望你在另一國度繼續自在地享受音樂。」

前港台DJ夏妙然在社交網亦分享了三張昔日與關偉光的合照，相中的關偉光笑容燦爛，夏妙然留言表示︰「仍記得你每日用心做播歌的名單，我們都是同月生，你從來是默默耕耘，我相信你已去了新領域，那裡的、都有耳福，你永在我心中。 You are always on my mind﹗Forever Davis Kwan﹗關偉光，永遠懷念你﹗」

關偉光於1991年加入新城電台，是新城的第一代DJ，並主持節目「勁歌台」，推介不少華語歌曲。後來轉投香港電台，多年來均主持港台普通話台的早晨節目。關偉光連月沒有開咪做節目，沒想到最終卻傳來噩耗，不少聽眾均大感惋惜，紛紛在Facebook留言：「很可惜...」、「以前成日聽佢」、「唔怪得呢排唔見佢開咪」。