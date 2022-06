港台DJ關偉光病逝終年59歲 。

香港電台DJ關偉光病逝,終年59歲。港台昨天在社交平台以「永遠懷念關偉光」為題公布關偉光死訊,並寫道:「關偉光先生於六月一日晚上因病辭世。關先生從九十年代開始服務港台,期間主持過多個金曲節目,由早年的《月光光、關偉光》、《老歌大哥大》到今日的《音樂早點》及《音樂之光》都深受歡迎。關偉光先生對工作充滿熱誠,數十年來風雨不改為聽眾服務;關先生音樂素養極高,節目中傳遞的音樂知識豐富了我們的生活,首首好歌陪伴我們走過歲月。關先生,我們永遠懷念你,希望你在另一國度繼續自在地享受音樂。」

前港台DJ夏妙然在社交網亦分享了三張昔日與關偉光的合照,相中的關偉光笑容燦爛,夏妙然留言表示︰「仍記得你每日用心做播歌的名單,我們都是同月生,你從來是默默耕耘,我相信你已去了新領域,那裡的、都有耳福,你永在我心中。 You are always on my mind﹗Forever Davis Kwan﹗關偉光,永遠懷念你﹗」

關偉光於1991年加入新城電台,是新城的第一代DJ,並主持節目「勁歌台」,推介不少華語歌曲。後來轉投香港電台,多年來均主持港台普通話台的早晨節目。關偉光連月沒有開咪做節目,沒想到最終卻傳來噩耗,不少聽眾均大感惋惜,紛紛在Facebook留言:「很可惜...」、「以前成日聽佢」、「唔怪得呢排唔見佢開咪」。