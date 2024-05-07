港大Ocamp非禮案男學生危坐平台 林作盼協助事主解開心結

20歲男事主今日被發現在港大平台邊緣危坐，其後再送往醫院檢查。昨日有自稱是事主的網民，在連登開po並長文剖白事件對他的影響，稱因案件令他的身份被傳媒公開，不但名譽受損，與家人關係惡化及失去朋友，並且因壓力患上抑鬱而無奈休學，官司令他花光屋企積蓄，更萌輕生的念頭，「我試過捱落去，但係我真係好攰好攰喇」。

有自稱是港大Ocamp非禮案的被告在連登發文，內容提及他有輕生的念頭。

林作︰ 被告一生永久摧毀了

事件在連登引來熱烈討論，而向來緊貼社會動態的林作亦連續開數則帖文談及此事。林作先開po談及香港人對案件的看法，並謂︰「我很能夠代入這位年輕人。被拘捕後，好像就全世界都已經對你作出了審判，你就是那個十惡不赦的罪犯，而且是毫無疑點的了。這樣的社會、網上文化，是很不健康的，而我們的法律制度根本就不是如此。如果是這樣，其實還審來做什麼？這個被告的一生已經在被捕一刻就永久摧毀了。」

其後他轉載有關事主危坐的新聞，表示願意向對方提供免費服務，希望可以改變對方的思維，直言相信對方是無辜，盼事主可以聯絡他，直言有信心可以幫助對方，不少網民留言支持，並希望林作可以幫男事主從悲傷走出來。