港大Ocamp非禮案男學生危坐平台 林作盼協助事主解開心結

港大護理系迎新營去年疑發生非禮事件，20歲「組爸」被指掃女新生腰側及「撩」其手臂。男被告否認非禮罪及普通襲擊罪，法官裁決時指難單以背影辨認被告，裁定2項罪名不成立。
20歲男事主今日被發現在港大平台邊緣危坐，其後再送往醫院檢查。昨日有自稱是事主的網民，在連登開po並長文剖白事件對他的影響，稱因案件令他的身份被傳媒公開，不但名譽受損，與家人關係惡化及失去朋友，並且因壓力患上抑鬱而無奈休學，官司令他花光屋企積蓄，更萌輕生的念頭，「我試過捱落去，但係我真係好攰好攰喇」。
林作︰被告一生永久摧毀了
事件在連登引來熱烈討論，而向來緊貼社會動態的林作亦連續開數則帖文談及此事。林作先開po談及香港人對案件的看法，並謂︰「我很能夠代入這位年輕人。被拘捕後，好像就全世界都已經對你作出了審判，你就是那個十惡不赦的罪犯，而且是毫無疑點的了。這樣的社會、網上文化，是很不健康的，而我們的法律制度根本就不是如此。如果是這樣，其實還審來做什麼？這個被告的一生已經在被捕一刻就永久摧毀了。」
其後他轉載有關事主危坐的新聞，表示願意向對方提供免費服務，希望可以改變對方的思維，直言相信對方是無辜，盼事主可以聯絡他，直言有信心可以幫助對方，不少網民留言支持，並希望林作可以幫男事主從悲傷走出來。
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