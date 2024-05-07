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娛樂
2024-05-07 17:36:13

港大Ocamp非禮案男學生危坐平台 林作盼協助事主解開心結

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林作盼可以協助港大Ocamp非禮案男事主走出陰霾。

林作盼可以協助港大Ocamp非禮案男事主走出陰霾。

港大護理系迎新營去年疑發生非禮事件，20歲「組爸」被指掃女新生腰側及「撩」其手臂。男被告否認非禮罪及普通襲擊罪，法官裁決時指難單以背影辨認被告，裁定2項罪名不成立

20歲男事主今日被發現在港大平台邊緣危坐，其後再送往醫院檢查。昨日有自稱是事主的網民，在連登開po並長文剖白事件對他的影響，稱因案件令他的身份被傳媒公開，不但名譽受，與家人關係惡化及失去朋友，並且因壓力患上抑鬱而無奈休學，官司令他花光屋企積蓄，更萌輕生的念頭，「我試過捱落去，但係我真係好攰好攰喇」。

有自稱是港大Ocamp非禮案的被告在連登發文，內容提及他有輕生的念頭。

有自稱是港大Ocamp非禮案的被告在連登發文，內容提及他有輕生的念頭。

林作︰被告一生永久摧毀了

事件在連登引來熱烈討論，而向來緊貼社會動態的林作亦連續開數則帖文談及此事。林作先開po談及香港人對案件的看法，並謂︰「我很能夠代入這位年輕人。被拘捕後，好像就全世界都已經對你作出了審判，你就是那個十惡不赦的罪犯，而且是毫無疑點的了。這樣的社會、網上文化，是很不健康的，而我們的法律制度根本就不是如此。如果是這樣，其實還審來做什麼？這個被告的一生已經在被捕一刻就永久摧毀了。」

其後他轉載有關事主危坐的新聞，表示願意向對方提供免費服務，希望可以改變對方的思維，直言相信對方是無辜，盼事主可以聯絡他，直言有信心可以幫助對方，不少網民留言支持，並希望林作可以幫男事主從悲傷走出來。

林作希望男事主可以跟他聯絡，希望可以令他走出陰霾。

林作希望男事主可以跟他聯絡，希望可以令他走出陰霾。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222

生命熱線：23820000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：23432255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：28960000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：24667350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：http://www.openup.hk

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