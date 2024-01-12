港女萬歲｜田蕊妮挑戰大膽尺度 邀性工作者勇敢道出以身賺錢過程

由田蕊妮孭飛做主特的超大膽talk show節目《港女萬歲》，首集已於1月8日在喱騷App及網站上架，並在喱騷Facebook及YouTube免費播出。首集出街後，不少觀眾留言大讚節目內容Juicy。
其實節目未正式出街，杜汶澤已經在他Facebook預告過《港女萬歲》是「全香港冇電視台敢拍嘅節目」，而節目首集主題「以身賺錢」，嘉賓陣容已夠爆炸性，有性工作者豆漿和賣性感相搵食的KOL中大Email，大談她們職業秘聞和辛酸，絕無底線。豆漿大方提到自己入行做性工作者的原因：「係嗰時我嘅未婚夫叫我出嚟做。」豆漿16歲入行，她還記得接第一個客人的經過，當時她收取1,200元一小時作酬勞，她續說：「超級緊張，佢（客人）都靚仔又高…有腹肌，台灣人嚟嘅！當時我keep住緊張，因為佢太靚仔嘛！入到房佢話一齊沖涼，我就話分開沖啦！上床之後應該係我服侍佢，但佢叫我瞓喺度，佢服侍我。」豆漿當時一星期工作三日，每日六小時，月入7萬至10萬。
很多人以為從事性工作者不會跟客人錫咀是行規之一，但豆漿就親自解釋：「行規係要錫咀㗎！肯錫咀先會多啲客人。」她更爆出行內錫咀都分等級，有細車、中車、大車，以至坦克車都有。至於中大Email則靠賣相就有千萬進帳，她說客人喜歡她其實不單只是性感相，「好多人鍾意睇我嘅文章，睇我嘅私人經歷，人哋想睇我，唔係剩係得相，而係我個人有幾奇特性，（賣相）是成個平台嘅一部分。」籌備《港女萬歲》初期，因為題材大膽敏感又具話題性，所以節目組極度擔心未必找到適合嘉賓。加上嘉賓要現身說法撕開自己底牌，為免嘉賓擔心自己容貌曝光，節目組亦早有準備為嘉賓買定面具，豈料眾多嘉賓肯接受邀請之餘，更不懼鏡頭以真面目示人，證明現今港女的確勇敢。
《港女萬歲》第一、二集已於喱騷上架，第三集將於1月15日播出，邀請鄧兆尊大談他跟三個老婆的開放式關係，而女團EOS的Lokyi則擔任嘉賓主持。Lokyi第一次任主持，便要擔任此有話題性的節目，她坦言最初也有擔心：「首先好開心同埋好感恩有機會做客席主持，拍攝節目嘅時候聽到嘉賓講嘅經歷，令我大開眼界。記得第一集係講關於性工作者，雖然嗰集我冇出場，但我喺片場入面聽到佢哋嘅經歷，令我好震驚，佢哋好勇敢。好多謝前輩提攜，第一次做主持學到好多嘢，相信我仲有好多進步空間，希望大家俾多啲機會我啦！」而田蕊妮就大讚Lokyi表現淡定，以後大把機會。第三集內容，田蕊妮更會在節目中大爆與鄧兆尊早有淵源。