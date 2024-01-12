港女萬歲｜田蕊妮挑戰大膽尺度 邀性工作者勇敢道出以身賺錢過程

由田蕊妮孭飛做主特的超大膽talk show節目《港女萬歲》，首集已於1月8日在喱騷App及網站上架，並在喱騷Facebook及YouTube免費播出。首集出街後，不少觀眾留言大讚節目內容Juicy。

其實節目未正式出街，杜汶澤已經在他Facebook預告過《港女萬歲》是「全香港冇電視台敢拍嘅節目」，而節目首集主題「以身賺錢」，嘉賓陣容已夠爆炸性，有性工作者豆漿和賣性感相搵食的KOL中大Email，大談她們職業秘聞和辛酸，絕無底線。豆漿大方提到自己入行做性工作者的原因：「係嗰時我嘅未婚夫叫我出嚟做。」豆漿16歲入行，她還記得接第一個客人的經過，當時她收取1,200元一小時作酬勞，她續說：「超級緊張，佢（客人）都靚仔又高…有腹肌，台灣人嚟嘅！當時我keep住緊張，因為佢太靚仔嘛！入到房佢話一齊沖涼，我就話分開沖啦！上床之後應該係我服侍佢，但佢叫我瞓喺度，佢服侍我。」豆漿當時一星期工作三日，每日六小時，月入7萬至10萬。