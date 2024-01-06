港女萬歲｜貝依霖收張致恆淫賤短訊 田蕊妮：有「恆」字都係渣男

田蕊妮與老公杜汶澤以及李拾壹，為喱騷主持的清談節目《杜氏閒情》一直深受粉絲歡迎。自從去年演畢獨腳戲舞台劇《大離婚日》之後，田蕊妮狀態大勇，決定再下一城，撇開老公單獨揸莊主持新節目《港女萬歲》，為喱騷打響2024年頭炮。
全明星陣容
《港女萬歲》顧名思意以「港女」做主題，節目宣傳片更引用維基百科以及連登仔邏輯，向觀眾解說「港女」一詞，內容牽涉不少時下敏感話題，例如性工作者、捉姦、食鬼佬、收兵、LGBTQ、婚姻問題、更年期等等。除了田蕊妮，節目亦邀請了多位話題女藝人擔任客席主持，包括曾為喱騷清談節目擔任主持的貝依霖、盧覓雪，女Rapper譚淇淇，以及女團EOS成員Lokyi，陣容新鮮又鼎盛。
《港女萬歲》每集邀請與主題相關藝人及素人作為受訪者，例如婚姻話題就請到分別與「恆」字相關的趙頌茹(阿Yu)及莊韻澄擔任嘉賓。阿Yu在節目中提到自己與周永恆的關係長達十一年，她說：「我拍咗七年拖、結咗婚四年，十一年都同佢一齊。」周永恆性格火爆已經不是秘密，阿Yu亦大爆他有鋪閙交癮，並說：「佢為咗出街，可以撩交鬧，咁嗰晚我咪唔會搵佢囉！」提起上癮，當然還有自爆性上癮的張致恆，席間莊韻澄就談起跟張致恆拍過拖，她在節目中承認自己認真對待每段感情，惟獨跟張致恆那段就有所保留：「我唔想同佢結婚，因為唔想做離婚KOL。」該集的客席主持貝依霖亦大爆莊韻澄跟張致恆拍拖期間，竟然收到張致恆send來的淫賤短訊，貝依霖說：「佢話佢發夢夢到我喺佢面前跳lap dance。」雙恆賤招無數，搞到田蕊妮也不禁大叫：「原來有個恆字嘅都係渣男。」
第一集後日上架
喱騷新節目《港女萬歲》第一集，將會在1月8日星期一晚上10時，於喱騷Facebook及YouTube平台免費播出。欣賞完幾位港女於第一集豁出去演繹後，觀眾可以立即到喱騷網站登記成為付費會員，繼續收睇第二集，皆因《港女萬歲》頭兩集將會於1月8日星期一晩上10時同步於喱騷app及網站上架。《港女萬歲》內容大膽露骨，主持嘉賓言論無底線，連杜汶澤也形容為「全香港無電視台敢拍嘅talk show！」。節目零格仔、亦不設滅聲，赤裸裸呈現港女獨特生活哲學，大家立即登記成為喱騷會員收睇啦！