港女萬歲｜貝依霖收張致恆淫賤短訊 田蕊妮：有「恆」字都係渣男

《港女萬歲》除了田蕊妮，亦邀請了多位話題女藝人擔任客席主持。

田蕊妮與老公杜汶澤以及李拾壹，為喱騷主持的清談節目《杜氏閒情》一直深受粉絲歡迎。自從去年演畢獨腳戲舞台劇《大離婚日》之後，田蕊妮狀態大勇，決定再下一城，撇開老公單獨揸莊主持新節目《港女萬歲》，為喱騷打響2024年頭炮。

全明星陣容

《港女萬歲》顧名思意以「港女」做主題，節目宣傳片更引用維基百科以及連登仔邏輯，向觀眾解說「港女」一詞，內容牽涉不少時下敏感話題，例如性工作者、捉姦、食鬼佬、收兵、LGBTQ、婚姻問題、更年期等等。除了田蕊妮，節目亦邀請了多位話題女藝人擔任客席主持，包括曾為喱騷清談節目擔任主持的貝依霖、盧覓雪，女Rapper譚淇淇，以及女團EOS成員Lokyi，陣容新鮮又鼎盛。

