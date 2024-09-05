港女野人奇異記｜三點式大解放浸天然溫泉 划艇兩日一夜險出事

一共 17 集的全新野外體驗真人騷節目《港女野人奇異記》，從周一至周五晚上8點半在TVB Plus(82台)播出。四位港姐出身的陳若思(Amber)、廖慧儀(Jessica)、胡美貽(Nicole)及何泳芍(Honey)，繼上一輯大受歡迎的《港女野人》後，再接再厲放下身段，為觀眾攀山涉水。
Amber、Jessica、Nicole及Honey剛完成火山考驗，昨晚到達毛利人小鎮Taupo。當地最有名的是湖泊及數目多如便利店的天然溫泉，世上當然沒有免費午餐，製作組為她們製造難度，4人要靠手上地圖「尋找他鄉的溫泉」。
預計行程為15分鐘，越早到越早享受戶外溫泉浸浴。出發前各人都信心滿滿，不過當超過預定抵達時間，她們仍在核心外圍兜圈。就連最強的Honey都要使出秘技「問路」，加上野性直覺，成為最先享受浸溫泉的成員。她更毫不吝嗇地以三點式展示其最強body。其餘成員如Jessica，雖然同樣問路，但依然越行越遠，她自嘲說︰「我盡咗力喇，都話我路痴嚟啦。」她試過行到離目的地不到500米，卻過門不入。同一遭遇還有Nicole，離溫泉試過不到400米，但她無視地圖指示，往相反方向行去。最離奇是Amber由市區步入叢林，周圍環境仿如墮入結界。經過約45分鐘，攝製隊迫於無奈通水，才完成任務，可以換上三點式泳衣齊齊浸溫泉。
吳浩康致敬：辛苦過我哋做地盤
今晚(5日)及明晚(6日)兩集，4名港女野人將踏上最危險的水上旅程，負責聲音導航的吳浩康都忍不住說︰「呢個只係一個簡單划艇活動，划足兩日一夜、57公里，真係辛苦過我哋做地盤，『港女野人』個金漆招牌，就靠佢咃撐住。」原先風平浪靜的河川，去到臨尾數公里卻驚險百出。Nicole原本自告奮勇落河幫手推船卻自陷困境，湍急的河水令她不敢站直以保持低重心，免被沖走。最後她們如何脫險及完成行程？留意本周節目播出，自有分曉。