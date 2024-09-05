港女野人奇異記｜三點式大解放浸天然溫泉 划艇兩日一夜險出事

一共 17 集的全新野外體驗真人騷節目《港女野人奇異記》，從周一至周五晚上8點半在TVB Plus(82台)播出。四位港姐出身的陳若思(Amber)、廖慧儀(Jessica)、胡美貽(Nicole)及何泳芍(Honey)，繼上一輯大受歡迎的《港女野人》後，再接再厲放下身段，為觀眾攀山涉水。

Amber、Jessica、Nicole及Honey剛完成火山考驗，昨晚到達毛利人小鎮Taupo。當地最有名的是湖泊及數目多如便利店的天然溫泉，世上當然沒有免費午餐，製作組為她們製造難度，4人要靠手上地圖「尋找他鄉的溫泉」。