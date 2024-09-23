港女野人奇異記︱畏高廖慧儀90樓高懸吊 胡美貽靠8粒止痛藥行冰川

由4位港姐出身的美女陳若思(Amber)、廖慧儀(Jessica)、胡美貽(Nicole)及何泳芍(Honey)等主持的《港女野人奇異記》，繼上一輯大受歡迎的《港女野人》後，再接再厲放下身段，為觀眾攀山涉水。

4名港女野人挑戰攀岩，她們在上一輯已經有類似攀石經驗，不過比起今趟要挑戰的Via ferrata(鐵道攀岩)，算是小巫見大巫。意想不到的是一直表現不錯的Jessica，今趟全程顯得患得患失，原來她有畏高。當各人都很雀躍興奮大叫時，惟有Jessica喃喃自語說︰「完未呀？點解佢哋咁開心嘅，我唔明。我搵唔到個樂趣呀。」