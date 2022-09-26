港女野人｜主持陳若思Amber選港姐前曾任Showgirl 為參選激減35磅

由陳若思（Amber）、何泳芍（Honey）、胡美貽（Nicole）及廖慧儀（Jessica）主持嘅行山真人騷《港女野人》將於10月3日起逢周一至周五晚上10時半J2台播出，挑戰港九新界唔同難度山野，大玩水上極限及野外活動等。主持之一陳若思更活躍於近期播出嘅玄學節目《呢鋪開乜：開壇》；原來香港小姐出身嘅Amber曾經擔任過PlayStation Girl，受一眾宅男支持？

Amber原名為陳紫瑩，當年參選香港小姐時報稱係一名理財策劃顧問，而其實佢早於2018年動漫節擔任Showgirl；據悉，當時Amber擔任模特兒工作，主要直播遊戲及出席活動，係司徒夾帶公司旗藝人之一，又曾在2019年拍攝由司徒夾帶主理嘅寫真集《私圖》（第二冊），直至2020年解約及改名「陳煦凝」參選香港小姐競選；早年拍下嘅Cosplay及泳裝照亦一一於社交平台消失。Amber因為嬌滴滴身型、惹火身材及撞樣2019年友誼小姐陳熙蕊（Blossom）而備受關注成大熱佳麗，雖然最終十強止步，但落選後與TVB簽下親生女合約。

曾做兒童節目主持 2021年，Amber已被獲派擔任《Think Big天地》、《Hands Up》兒童節目主持，曾於劇集《愛‧回家之開心速遞》客串「蔥頭」（丘梓謙飾）歌迷會會長，又擔任何晉樂歌曲《無證騎士》MV女主角，出鏡率並唔低。不過，咪睇Amber身輕如燕，其實佢早於參選香港小姐時自爆體重曾達130磅，為選美減肥35磅成功減至95磅，睇嚟Amber為入行真係付出唔少。去年10月，Amber又宣布自己改名為陳若思，仲叫大家可以叫佢做思思。

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