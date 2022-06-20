港女野人｜J2推港姐版《美女郊遊遊》 4大主持來頭逐個睇

無綫電視J2台自C君擔任創意總監後積極改革，日前不但將台徽更換，亦宣布今日（20日）起陸續推出共18個全新節目，當中包括《港女野人》，搵嚟4位前港姐擔任主持：何泳芍、廖慧儀、胡美貽及陳若思，經歷一連串上山、露營及野外活動，延續方紹聰（奶仔）《野外步出》，仲與ViuTV《美女郊遊遊》風格相近。

J2台釋出《港女野人》宣傳片，片中開首播放4位主持當年參選香港小姐比賽片段；港姐舞台上嘅佢哋靚靚女女，但將會喺節目參與各種挑戰，呈現最真實一面予觀眾，同時希望帶出珍惜資源嘅訊息。4位主持中，有露營愛好者，亦有露營新手，組合相當新鮮。

胡美貽｜2017年香港小姐十一強 胡美貽（Nicole）擁有35D逼爆上圍，有「無綫咪神」之稱，拍攝J2台新節目時因方力申整蠱令胡美貽閃避撞傷頭部，需送院縫16針及停工休養；胡美貽表示至今仍有一節指長嘅傷口，而方力申就回應指自己已負責支付胡美貽嘅醫藥費。胡美貽近日亦將長髮剪短，希望帶畀觀眾新形象。

何泳芍｜2018年香港小姐五強 擁有一身古銅色肌膚嘅何泳芍（Honey）曾考獲徒手潛水教練資格，被稱為「美人魚教練」，IG不乏玩水上運動及行山照。何泳芍曾經自爆2018年參選香港小姐係希望完成嫲嫲心願，完成藝員訓練班後，先後擔任《3日2夜》、《學是學非》主持，參演劇集《智能愛人》、《痞子殿下》，不過有傳當時因「樣衰」而被調離《學是學非》；2020年何泳芍一段6秒《3日2夜》男友視覺花絮短片流出，身穿低胸紅色小洋裝嘅何泳芍疑似無戴胸圍，豐滿上圍備受矚目。

廖慧儀｜2020年香港小姐十強 有「狂野空姐」嘅廖慧儀（Jessica）當年參選為人氣佳麗，雖然落選但無綫都安排咗佢亮相大型節目表演，2020年12月因與孔德賢爆緋聞，及前男友Sam疑情困輕生一事，被無綫急煞停所有工作，廖慧儀及後主力開設個人教室做瑜伽導師。直至去年年尾，廖慧儀逐步解凍復出，於《流行都市》擔任化妝模特兒，近日更正式加入無綫娛樂新聞台做主播。

陳若思｜2020年香港小姐十強 陳若思（Amber）原名陳煦凝，入行前曾是模特兒，IG充斥大量野性照片，不過參選香港小姐時已將其移除；陳若思當年減磅30磅參選，以21吋黃蜂腰成標記，未能奪獎嘅陳若思自爆壓力大致情緒崩潰，又發文替姊妹何孟珊三甲不入感不值，直言心中冠軍並非謝嘉怡。