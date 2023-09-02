港姐亞軍王怡然父親終於蒲頭 否認捲款逃跑向女兒道歉

《2023年香港小姐競選》亞軍王怡然的父母在大陸經營補習社嫌捲款潛逃至香港，由於王氏的補習社遍布中國多個城市，苦主得知王怡然當選之後，不停留言給無綫要求代為追討債項，同時要求褫奪王怡然的亞軍、最上鏡小姐的名銜，甚至有苦主表示會到港姐活動的地方抗議。

事隔多日，王怡然的父親王召軍終於回應，他向公眾發出道歉信，信中否認自己捲款逃跑，只是一直在想辦法解決問題題，也因為沒有找到回應的最好方式，所以一直沒有回應。他在信中先交代公司成立到2021年倒閉的情況，坦言自己過去廿多年對學生的付出，是傾盡心血，更一直增強競爭能力，開發在線智慧教育系統等等，強調他們不是網上說以詐騙為目的的公司。

他稱因為疫情令公司的營業額直線下跌，自己亦不停變賣資產去填補虧蝕，可惜未能扭轉局面。他又提到大陸的新政策令學校的收購計劃、線上的海外遙距課程等均不能實現，因而使學校倒閉。之後他又列出數點回應網民對他的指控，包括︰「我沒有捲款」、「我並不是詐騙犯」、「並非如網上所說欠人工資」、「沒有在公司關停前瘋狂做業績達到圈錢的目的」、「已研發全新的在綫教育APP，為沒上完課的各位學員提供在綫課程……會慢慢把未交付完的課程分批分次逐步完成。」最後，他向女兒王怡然道歉：「爸爸本該護你們一生周全，但由於我的事業失敗給你們造成了如此惡劣的影響，我非常的愧疚，我是一位失敗的父親，但我永遠愛你們。」