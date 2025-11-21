港姐季軍胡家惠宣布第二度離婚 爆老公突然一刀切小朋友難接受

2002年港姐季軍胡家惠昨天（20日）在社交網宣布與第二任丈夫Manfred Lau結束3年婚姻，她發文寫道︰「Call me Ms WU, I became a SINGLE mom again... 各位親愛的朋友們，在此宣布我又回復單身。過去六年的美好生活要完結了... 他說他照顧我們的任務已完成，現在需要下車，去追尋他的個人理想 ， 雖然事出非常突然， 但我也會接受，畢竟每個人都有他的選擇權利。」

回復單身冇影響情緒

現年43歲的胡家惠指第二度離婚，但卻沒有引發她的躁鬱症發作，「今次再一次離婚，情緒雖然非常低落，痛哭了幾場，但並沒有令到我的躁鬱症發作，因為這次我懂得與我最親的人分享我的感受，感謝你們的陪伴。請放心，餘下的旅程我將會和兩個女兒一起探索，期待展開美好的人生下一頁。」