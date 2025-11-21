港姐季軍胡家惠宣布第二度離婚 爆老公突然一刀切小朋友難接受

2002年港姐季軍胡家惠昨天（20日）在社交網宣布與第二任丈夫Manfred Lau結束3年婚姻，她發文寫道︰「Call me Ms WU, I became a SINGLE mom again... 各位親愛的朋友們，在此宣布我又回復單身。過去六年的美好生活要完結了... 他說他照顧我們的任務已完成，現在需要下車，去追尋他的個人理想 ， 雖然事出非常突然， 但我也會接受，畢竟每個人都有他的選擇權利。」
回復單身冇影響情緒
現年43歲的胡家惠指第二度離婚，但卻沒有引發她的躁鬱症發作，「今次再一次離婚，情緒雖然非常低落，痛哭了幾場，但並沒有令到我的躁鬱症發作，因為這次我懂得與我最親的人分享我的感受，感謝你們的陪伴。請放心，餘下的旅程我將會和兩個女兒一起探索，期待展開美好的人生下一頁。」
認小朋友難以接受
胡家惠宣布離婚消息後，昨晚在限時動態分享乘夜機離開香港的片段，並再次發文感謝大家的關心和支持，她指由於丈夫的離開並不是Fade out，而是一刀切，所以小朋友都較難接受指：「我和Charlotte都接受這件事及正在調整心態中。現在只是妹妹Christy，她並不明白也不能接受他的離開。 妹妹的角度是，為何一直擔當着一個重要的家庭成員角色的人，為何會突然離去？ 因為妹妹兩歲的時候，這個人已經闖進我們的生命，進入我們的家庭！成年人的世界，因為有經歷，所以面對風浪的時候也能夠淡淡的回應。 」最後，她引用其他平台的兩句說話︰「如果你不是真心要陪我走，就不要半路走進我的生活。」
已經歷過兩段婚姻
胡家惠2011年與前夫邱仲平結婚並育有兩名女兒，但在在她懷第二胎時，前夫對她不忠，因此患上躁鬱症，並於2018年離婚。離婚後翌年，胡家惠火速與Manfred Lau相戀，並在2022年6月宣布再婚，男方與她兩名女兒相處非常融洽，可惜亦是離婚收場。