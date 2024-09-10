港姐決賽邀葉蒨文任表演嘉賓 積極綵排獲阿Lam陪伴左右勁恩愛

錄音當日由於正值Sabrina正日生日，親切的莎莉即應《東張西望》要求將Sabrina最愛的芒果蛋糕捧到壽星女面前，令Sabrina大感驚喜及害羞不已。莎莉又應《東張》要求與一班後輩大唱生日歌，更搞笑地叫全場唯一男士林子祥（阿Lam）帶頭，氣氛熱鬧。談到與自己親自欽點的後輩終於碰面，莎莉大讚眾人「好乖、好聽話、好勤力」，並笑言事前有擔心後輩們未能抽空達成合作：「佢哋好忙，我心諗死啦，如果（佢哋）唔得咁點算呢？依家I Am Very Grateful。我尋日最開心係突然有Demo畀我聽，我覺得好感激同感動，個個都畀咁多心機。 阿Lam聽到都話：『唱得咁好嘅？』，我就話：『我哋識揀』。」

莎莉又大方披露親自欽點的原因，她笑言有次與阿Lam吃牛扒時，突然有人衝過來不斷興奮地「呀呀呀」，並自我介紹是《聲夢2》的黃洛妍。正是因為這個自我介紹，莎莉笑言「即刻衝番屋企睇《聲夢》」，表示：「佢又唱得幾好喎，所以我先睇晒成個《聲夢》，好Impressed。所以我今次答應做嘉賓，係希望帶到啲新嘅女仔畀大家睇吓。」並謂給了眾人很大挑戰：「今次我畀佢哋好大挑戰，因為喺咁短嘅時候要記咁多歌詞。」說畢又面向眾後輩謂：「你哋非常之好，非常之有前途。」Janees事後對於自己在牛扒之夜失儀大感不好意思：「我真係好開心，我係莎莉粉絲嚟架。」昨晚（9日），莎莉又在阿Lam陪同下親臨電視城，與一眾後輩為連串歌曲綵排。現場所見，身形甚弗的莎莉，穿起開衩運動套褲時型格十足；腳踏鬆糕鞋的她，跳唱快歌時不但風采不減當年，而且活潑度絕對不輸一眾後輩，狀態之好令人驚艷。雖然已是天后級，但莎莉為與一眾後輩培養出更好的默契、在港姐決賽當晚呈現更精彩的表現，莎莉不但願意一次又一次重複綵排群舞，更不時出言鼓勵後輩們，既窩心又有心！眾人綵排期間，總經理曾志偉突然殺到現場探班，除了關心一眾新人的近況及心情外，還自掏腰包請大家吃晚飯，將現場氣氛推向高潮。