港姐邵初爸爸離世 女兒一句話戒掉30年煙癮

30歲的邵初在2021參選港姐奪得季軍而入行，早前在台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》演七爺(胡定欣飾)身邊四大金剛之一的「娜娜」成功突圍而出。事業發展順利的她，昨日(5日)在社交網宣布爸爸離世的沉痛消息。 原來邵爸爸在上月初離世，邵初在社交網分享和爸爸的舊照，並憶起與爸爸的一番話：「『你(邵初)五歲嗰陣，我想錫你一啖，你唔俾我錫哈哈哈……話我口有煙味好臭，咁我話：『好！你俾我錫一啖，我聽日開始唔食煙。』我食咗30幾年煙，就係咁因為你戒咗煙。』」

著亡父不用掛心 邵初指爸爸瀟灑的走了，雖然大感不捨，但仍堅強表示會努力好起來，並叫爸爸不用掛心：「想着……有很多對不起，很多感謝……我是個合格的女兒嗎？我有令您失望嗎？我有讓你驕傲嗎？我可以做得更好的……對不起。」她指爸爸用辛勞換來幸福給家人：「您用雙手為我撐起了一片天。您無私的愛、奉獻、照顧。謝謝您﹗老豆……您嘅一句『爸爸喺度』我就會咩都唔驚唔怕，我好唔捨得您呀，成日仲想send message比您……我永遠無辦法消化您嘅離開，但您留低嘅係美好回憶同愛，我會永遠記住，我會堅強，將您比我嘅愛化做動力，繼續向前行。」