港姐雷莊𠒇第5度選美 菲律賓出戰華裔小姐

現年30歲、2017年港姐雷莊𠒇(Juliette)，當年成為冠軍後，其外貌曾遭抨擊，曾被網民封為「最醜港姐」，她卸任後離開TVB回加拿大發展。擁有高挑及fit爆身材的她，多年來不停參選更屢次獲獎。近日，她宣布第5度出戰，參加菲律賓舉行的《環球華裔先生小姐選美大賽》。

在《環球華裔先生小姐選美大賽》的官方IG上見雷莊𠒇代表香港出戰，並附上她的簡介：「Juliette是一名演員、模特兒和才藝教練，以2017年香港小姐和最上鏡小姐的成就而聞名，2018年國際華裔小姐第二名，2024年香港環球小姐第二名，並榮獲『最具台型佳麗獎』。Juliette畢業於多倫多大學，獲得僱傭關係、法語和英語學士學位，現在指導商業和選美行業的新興人才。Juliette對心理健康充滿熱情，創立了No BS Factory，這是一個激發真實性和韌性的平台。經歷網路霸凌後，她主張自信和友善，相信透過競爭不斷提升自我，始終努力成為最好的自己，她認為相信自己，善待他人，記住每場風暴最終都會過去。」