港姐驚現退選潮　6位佳麗嗌唔玩　入圍前亞姐爆︰入到決賽要簽TVB五年

TVB藝員近日爆「逃亡潮」，估唔到未加入TVB嘅港姐參賽者，未入圍就嗌走人。日前出席次輪面試嘅至少6位高質佳麗，都分別喺社交平台宣布退選。各人退選原因不同，曾經參加亞姐嘅孫伊係其中一位，佢大爆港姐入圍後要簽嘅合約係卻步原因之一。
6位退選參加者分別係27歲娛記賴佩琳Nicole、同樣係24歲兼中學老師Nora同李思清、拎住價值6位數名牌手袋嘅Cecilia、「翻版沈月」鄭泳君同埋2021年亞姐香港區競選「最上鏡小姐」孫伊。
曾被誤以為係鋼琴大師劉詩昆徒弟嘅Nicole，喺次輪面試後發文寫道「我沒有任何遺憾」、「有緣再見」，似乎暗示唔玩，同埋因為被追訪而有感而發。
Cecilia被嫌廣東話依然唔流利
Nora就直言面臨教書同選港姐2揀1處境，「放棄已知的不錯工作，而豪賭港姐的前景，這讓我倍感壓力」，加上父母反對，於是決定退選。
Cecilia就同樣因為家庭壓力而放棄，但係佢亦拍片大爆面試時被TVB高層樂易玲話佢嚟香港6年廣東話依然唔流利，又嫌佢個妝顯老。
入唔到決賽都有半年不得參加娛圈活動
前臂有紋身嘅鄭泳君，本來喺首輪面試已經因為家人要做手術而想退出，但後來為咗不留遺憾而試一次。本來有正職嘅鄭泳君話，第2次面試已經要簽約同為準決賽篩選，佢唔希望入行收入不穩冇工開，最終決定走人。
至於孫伊就大爆喺第2次面試，睇完TVB百幾頁合同就選擇退賽。「看著那一百多頁的合約，其中我比較猶豫的就是總決賽一入選就要跟TVB簽5年，不能參與別的電台節目，不管拿獎與否。其次沒有入總決賽的會限制娛樂板塊的活動半年」。李思清同樣提及第2次面試就要簽約，入決賽的話TVB嘅5年經理人合約就會生效，入唔到都有半年時間唔可以參加娛圈活動。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈