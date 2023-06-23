港姐驚現退選潮　6位佳麗嗌唔玩　入圍前亞姐爆︰入到決賽要簽TVB五年

曾被誤以為係鋼琴大師劉詩昆徒弟嘅Nicole，喺次輪面試後發文寫道「我沒有任何遺憾」、「有緣再見」，似乎暗示唔玩，同埋因為被追訪而有感而發。

Cecilia被嫌廣東話依然唔流利

Nora就直言面臨教書同選港姐2揀1處境，「放棄已知的不錯工作，而豪賭港姐的前景，這讓我倍感壓力」，加上父母反對，於是決定退選。

Cecilia就同樣因為家庭壓力而放棄，但係佢亦拍片大爆面試時被TVB高層樂易玲話佢嚟香港6年廣東話依然唔流利，又嫌佢個妝顯老。