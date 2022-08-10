港姐2022｜上屆冠軍宋宛穎卸任在即 憑流利普通話獲機會北上拍真人騷？

TVB年度盛事《2022香港小姐競選》準決賽及決賽分別將於9月4日及9月25日舉行，意味上屆香港小姐冠軍宋宛穎（Sabrina）即將卸任。加入TVB未夠一年嘅宋宛穎，雖然喺TVB工作量唔多，不過近日就被派往內地開工，為內地真人騷進行拍攝。佢咁快就可以有機會到內地發展，好大嘅原因係佢講得一口流利嘅普通話，深得內地網民喜愛。

現年23歲嘅宋宛穎係中葡混血兒，上年以黑馬姿態艷壓群芳獲得港姐冠軍，佢加入TVB將近一年，不過工作量唔多，只為《萬千星輝賀台慶》、《萬眾同心公益金》、《明愛暖萬心》大騷擔任司儀及為《新春開運王》及《北京冬奧》等節目擔任主持。佢冇選擇默默等待機會，而係喺當選港姐冠軍後便開始小紅書帳號，不時上載烹飪、工作及扮靚心得等等同內地網民分享。日前，Sabrina就上載短片透露自己將會北上工作三個月，就係與兩位未合作過嘅男藝人去拍攝真人騷節目，而佢亦表示非常期待會有不一樣嘅火花。而呢兩個男藝人就係涂毓麟（Oscar）及曾展望（GM）。

另外，宋宛穎亦指真人騷節目將會喺上海進行拍攝，並將會喺東方衛視播出。另外，佢仲話喺港姐決賽當晚（9月25日）會飛返香港，為新一屆嘅港姐冠軍進行加冕儀式，之後就再返內地繼續拍攝。

而現時，宋宛穎已經飛咗去成都，喺隔離期間佢仍然不忘更新小紅書，上載相片並留言話：「隔離期間也不能偷懶哦！減脂的寶寶們我們一起打卡吧！來挑戰嗎？開啟10天的運動之旅！！今日份運動：1小時劉畊宏，喝水量：2500ml。晚安啦～」

雖然宋宛穎喺TVB暫時都未有代表作，不過佢講得一口流利而又標準嘅普通話，深得一班內地網民喜愛，紛紛留言大讚，例如「普通話說得好好」、「普通話好標準！！！」、「普通話頂呱呱」、「你沒有口音」、「小姐姐普通話很好」及「你普通話好好 聽得太舒服了」等等。

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