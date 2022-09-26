港姐2022｜林鈺洧喺ViuTV大談性史仍封后 網民為徐子珊抱不平

2022年香港小姐三甲出爐，冠軍由林俊賢的27歲女兒林鈺洧奪得。不過，網民對林鈺洧印象最深的，莫過於在ViuTV節目《對號入座》中大談自己的性經驗，更公開大讚天蠍座的男仔「有好多招式同持久」。她亦曾參與過ViuTV真人騷節目《鬼同你上位》，拍攝ViuTV劇集《詭探前傳》及《太平紋身店》。

由於林鈺洧曾効力過ViuTV，加上向來較保守的無綫接納曾分享性經驗的她，更封她做「港姐冠軍」，有網民認為林鈺洧已是大贏家。同時，有網民提起另一位「性愛港姐」徐子珊。徐子珊是04年港姐冠軍，她於06年4月底在鄧萃雯和高皓正主持的電台性教育節目《性在有心》中大談「性經」。

自稱是攻守兼備型

徐子珊當時表示，最理想的性愛時間是30至45分鐘，進行的地點十分重要，一定要環境舒服，有冷氣同音樂好。她又認為男人在床上的表現不等於外表，在床上不能缺少一點溫柔，如果會講sweet talk會令女仔好冧。她坦言男方不能矮過自己，因為有些姿態會不太方便，她亦明言未曾跟矮過自己的男生交往。她形容自己是攻守兼備，曾在外國留學的她表示︰「我喺美國讀書時啲女仔朋友喺床上都好主動，我就兩樣都有啲。」

徐子珊的言論當年震驚無綫，認為她有損港姐身份，雖然最後逃過被雪，但仍要多次公開道歉。其言論至今仍教網民津津樂道，坦言很想與徐子珊一戰，又認為她「走得很前」，亦指徐子珊的言論並無不妥，並稱「選港姐冇話一定要處女。」