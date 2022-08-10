港姐2022｜林鈺洧曾在ViuTV大方談性 愛同天蠍座滾床單

《2022香港小姐競選》8號林鈺洧(Denice )因為爸爸是藝人林俊賢而成為大熱之一，而Denice 在參選港姐前，已經參與ViuTV的節目及劇集拍攝。近日有網民重提Denice在ViuTV節目《對號入座》大談性經驗的內容。
Denice當時在節目中提及自己曾跟過十多個男生約會，但真正有過性關係的只有5個。她坦言自己是一個好熱情的女仔，遇上自己喜歡的人會很主動，她又透露曾跟兩個山羊座的男子有關係，原因是「會重複做啲我好鍾意嘅嘢，次次都係咁做，我好開心。」她又提到自己每次暗戀的對象的是巨蟹座，而早前曾跟一名巨蟹座男子約會，惟對方有天忽然把自己的下體照傳給她，令她頓覺無奈。
之後Denice在節目中自爆曾有一名雙魚座男友，但對方連褲還未除已經早洩，並指對方的性愛耐久時間是0秒及3秒。她大讚天蠍座男士︰「佢唔止靚仔，高大，喺床上有好多招式同持久，如果需要同天蠍座嘅男仔發生關係，係需要好大體力，佢會將妳反嚟反去，翻天覆地咁，好暈，流晒汗。」
林鈺洧分享與雙魚座男友經驗︰
林鈺洧大讚天蠍庭係好對手︰
林俊賢挺愛女講「性經」
由於Denice在鏡頭前毫不避諱談及性經驗及點評對手，當時引來不少網民攻擊，除了封她做「性女」外，又直斥她大食及隨便，甚至有變態網民向她傳「有味」私訊，撩她上床。當時她受訪承認有些不開心，她認為自己只是分享自己過去的經驗，自己也只是有過5個男朋友，但沒想到被人話隨便，而且自己比較傳統，要拍拖後才可以發生關係。她又指父親林俊賢沒有感不滿，認為女兒不是去搶別人老公、一夜情，只是在適當的節目分享恰當的內容。