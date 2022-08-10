港姐2022｜林鈺洧曾在ViuTV大方談性 愛同天蠍座滾床單

《2022香港小姐競選》8號林鈺洧(Denice )因為爸爸是藝人林俊賢而成為大熱之一，而Denice 在參選港姐前，已經參與ViuTV的節目及劇集拍攝。近日有網民重提Denice在ViuTV節目《對號入座》大談性經驗的內容。

Denice當時在節目中提及自己曾跟過十多個男生約會，但真正有過性關係的只有5個。她坦言自己是一個好熱情的女仔，遇上自己喜歡的人會很主動，她又透露曾跟兩個山羊座的男子有關係，原因是「會重複做啲我好鍾意嘅嘢，次次都係咁做，我好開心。」她又提到自己每次暗戀的對象的是巨蟹座，而早前曾跟一名巨蟹座男子約會，惟對方有天忽然把自己的下體照傳給她，令她頓覺無奈。