港姐2022 | 梁超怡想做佘詩曼 港姐季軍拎視后真係有著數？

今屆港姐參選期間，TVB為各人拍攝一條才藝表演片段。6歲已經拍過《無間道》嘅梁超怡(Joey)，表演項目自然係演戲。Joey自言鍾意做戲，亦想成為佘詩曼一樣咁優秀嘅藝人，於是佢揀咗演繹《十月初五的月光》一段喊戲。新人嚟講，表現還好啦。

以阿佘做目標就啱嘞，睇返《使徒行者》醫院收到三個阿媽死訊嗰幕，已經肯定幾乎冇幾多女藝人做到佢嘅水準。論獎項，阿佘兩奪視后之餘，歷年台慶頒獎禮仲拎咗合共11個獎，成為紀錄保持者。近年北上搵食香港女演員之中，亦好少可以好似阿佘咁擔正主角戲份。

睇返資料，原來港姐季軍出過3位視后，梁超怡會唔會係第4位？

未有TVB港姐冠軍拎過視后

由1997年設立台慶頒獎禮之後，25屆得過視后（最佳女主角，前稱最佳劇中女角演繹獎或本年度我最喜愛女主角）嘅21位女藝人當中，蔡少芬（1991年）、佘詩曼（1997年）及胡杏兒（1999年）都係港姐季軍，而蔡思貝就係首位港姐亞軍登上視后寶座。相反暫時仲未有TVB舉辦後嘅港姐冠軍拎過視后，假如將1972年前由東方選美會舉辦嘅港姐計算在內，咁都有一位「港姐視后」嘅，佢就係1968年港姐競選奪得「香港公主」嘅李司棋！

仲有其他有趣數字可以分享︰歷屆視后當中，各有3位分別喺33同34歲得獎，而阿佘就喺31歲嗰年，憑《鳳凰四重奏》跑出。歷年最年輕嘅視后係蔡少芬，得獎嗰陣只有25歲。而21位視后之中，有8位都喺得獎前曾經效力過其他電視台，當中包括「姐級」嘅鄭裕玲、李司棋、米雪同埋汪明荃。

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