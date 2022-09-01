港姐2022｜準決賽取消 曾志偉感慨600萬機械舞台報銷

無綫總經理曾志偉早前確診新冠肺炎，導致《開心無敵獎門人》新一集改由錢嘉樂和阮兆祥等帶領遊戲節目。及後因有5位佳麗確診，令周日(4日)的港姐準決賽取消，19位佳麗直接晉身9月25日舉行的決賽，爭奪后冠。
昨日志偉復工，聯同準決賽的司儀麥美恩、邵初、梁凱晴及關楓馨拍攝港姐特輯。他接受《東張西望》訪問時表示，原本在準決賽會播出的片段，將會剪接成一小時的特備節目，安排於周日晚播出。他稱今次本來想搞一個不一樣的準決賽，除了起用4位沒有主持港姐經驗的前港姐擔任司儀外，亦特別搭建了一個特別舞台。
升降噴水舞台耗資600萬
節目中播出原本的舞台設計，志偉表示舞台後方的屏幕可以升高降低，舞台兩側是特大屏幕，而舞台中央是一個很大的水池，加上落雨效果，用來配搭由19位佳麗演出的大型歌舞劇《Singing In The Rain》。他說︰「唉！依家都做唔到，本來好想做一個唔一樣嘅準決賽俾大家睇！」
志偉又指住身後搭建了一半的舞台機械，亦因為準決賽取消而全部報銷，「無啦，今年我哋使咗好多錢，超過5、6百萬嘅機械工程只能報銷，因為係為今次準決賽而做，好多升降嘢、水池噴水嘅嘢都冇啦！冇辦法啦，人生就係咁，好多意外就係意料之外。」他稱現時主力做好港姐總決賽，為免再有佳麗中招，公司已安排所有佳麗集中在一起，點對點來回公司及酒店，確保所有人可以在總決賽當日出現。