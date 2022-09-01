港姐2022｜準決賽取消 曾志偉感慨600萬機械舞台報銷

無綫總經理曾志偉早前確診新冠肺炎，導致《開心無敵獎門人》新一集改由錢嘉樂和阮兆祥等帶領遊戲節目。及後因有5位佳麗確診，令周日(4日)的港姐準決賽取消，19位佳麗直接晉身9月25日舉行的決賽，爭奪后冠。

昨日志偉復工，聯同準決賽的司儀麥美恩、邵初、梁凱晴及關楓馨拍攝港姐特輯。他接受《東張西望》訪問時表示，原本在準決賽會播出的片段，將會剪接成一小時的特備節目，安排於周日晚播出。他稱今次本來想搞一個不一樣的準決賽，除了起用4位沒有主持港姐經驗的前港姐擔任司儀外，亦特別搭建了一個特別舞台。