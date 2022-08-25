港姐2022｜「翻版孫藝珍」梁超怡 「老竇」係梁朝偉？即睇IG性感照

今屆港姐9月4日進行準決賽，20位佳麗當中，最有話題性嘅除咗林俊賢女兒林鈺洧、「爆炸頭」徐麟之外，被指為「翻版孫藝珍」嘅梁超怡原來都有強大背景！

今年26歲嘅梁超怡，細個原來係童星，拍過廣告之外仲拍過戲，而佢更加演過膾灸人口嘅電影《無間道》！戲中梁超怡飾演蕭亞軒個女，其中一幕蕭亞軒飾演嘅阿May，同舊愛陳永仁（梁朝偉飾）偶遇，寒暄一會之後梁超怡出場，陳永仁問小女孩幾大，阿May謊稱5歲，仁離開後女孩提醒媽媽自己今年6歲，觀眾立即明白陳永仁係女孩爸爸！ 即睇梁超怡《無間道》演出

當年梁超怡只有6歲，戲份只有2場，另一場戲已經係參加陳永仁葬禮。早前參與宣傳活動時，梁超怡話自己偶像係劉德華，但希望可以再次同梁朝偉及劉德華合作。以梁超怡嘅質素，打入決賽冇難度，睇吓有冇機會被TVB相中入行啦。 即睇梁超怡《無間道》演出

現年25歲的梁超怡，從芝加哥返港，在美國修讀Business and Marketing，並在Facebook 做工程師招聘員。因為甜美樣子加上充滿仙氣，不少網民都睇好佢係今屆港姐大熱，佢IG仲有唔少靚相。 即睇梁超怡IG靚相